https://ria.ru/20230814/logisticheskiy_tsentr-1890009502.html

Логистический центр средств защиты растений появится в Липецкой области

Логистический центр средств защиты растений появится в Липецкой области - РИА Новости, 14.08.2023

Логистический центр средств защиты растений появится в Липецкой области

В ближайшее время на территории Липецкой области появится логистический комплекс средств защиты растений; он расположится на Елецкой площадке особой... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:44

2023-08-14T16:44

2023-08-14T16:44

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. В ближайшее время на территории Липецкой области появится логистический комплекс средств защиты растений; он расположится на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, мощность комплекса составит 26 тысяч паллет. Таким образом, время доставки средств защиты растений со склада до покупателя в Черноземье сократится до одних суток. "Появление подобного объекта на территории Липецкой области — еще одно подтверждение привлекательности нашей особой экономической зоны для инвесторов и бизнеса. Для региона — это новые рабочие места, в создании которых мы тоже заинтересованы", - подчеркнул Артамонов. Он отметил, что в настоящее время строители уже закончили работы с фундаментом и занимаются возведением металлоконструкций. Там, где они уже установлены, ведутся кровельные работы. По словам Артамонова, в ближайшее время начнется набор и обучение персонала. Здесь нужны будут инженеры и рабочие.

https://ria.ru/20230814/eksport-1890000604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"