https://ria.ru/20230814/logisticheskiy_tsentr-1890009502.html
Логистический центр средств защиты растений появится в Липецкой области
Логистический центр средств защиты растений появится в Липецкой области - РИА Новости, 14.08.2023
Логистический центр средств защиты растений появится в Липецкой области
В ближайшее время на территории Липецкой области появится логистический комплекс средств защиты растений; он расположится на Елецкой площадке особой... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:44
2023-08-14T16:44
2023-08-14T16:44
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. В ближайшее время на территории Липецкой области появится логистический комплекс средств защиты растений; он расположится на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, мощность комплекса составит 26 тысяч паллет. Таким образом, время доставки средств защиты растений со склада до покупателя в Черноземье сократится до одних суток. "Появление подобного объекта на территории Липецкой области — еще одно подтверждение привлекательности нашей особой экономической зоны для инвесторов и бизнеса. Для региона — это новые рабочие места, в создании которых мы тоже заинтересованы", - подчеркнул Артамонов. Он отметил, что в настоящее время строители уже закончили работы с фундаментом и занимаются возведением металлоконструкций. Там, где они уже установлены, ведутся кровельные работы. По словам Артамонова, в ближайшее время начнется набор и обучение персонала. Здесь нужны будут инженеры и рабочие.
https://ria.ru/20230814/eksport-1890000604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 14 авг - РИА Новости. В ближайшее время на территории Липецкой области появится логистический комплекс средств защиты растений; он расположится на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, мощность комплекса составит 26 тысяч паллет. Таким образом, время доставки средств защиты растений со склада до покупателя в Черноземье сократится до одних суток.
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"Появление подобного объекта на территории Липецкой области — еще одно подтверждение привлекательности нашей особой экономической зоны для инвесторов и бизнеса. Для региона — это новые рабочие места, в создании которых мы тоже заинтересованы", - подчеркнул Артамонов
.
Он отметил, что в настоящее время строители уже закончили работы с фундаментом и занимаются возведением металлоконструкций. Там, где они уже установлены, ведутся кровельные работы. По словам Артамонова, в ближайшее время начнется набор и обучение персонала. Здесь нужны будут инженеры и рабочие.