https://ria.ru/20230814/likhachev-1889997547.html

Лихачев поблагодарил Путина за поддержку программы по атомной науке

Лихачев поблагодарил Путина за поддержку программы по атомной науке - РИА Новости, 14.08.2023

Лихачев поблагодарил Путина за поддержку программы по атомной науке

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку программы "Росатома" по атомной науке и... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:59

2023-08-14T15:59

2023-08-14T16:00

ядерные технологии

россия

алексей лихачев

владимир путин

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку программы "Росатома" по атомной науке и технологиям, которая определит технологический облик отечественной атомной отрасли как минимум на полвека. "Основа нашего лидерства на мировом рынке ‒ это наши научные разработки. От всей отрасли хочу Вас поблагодарить за продление нашего нацпроекта развития техники, технологий и научных исследований до 2030 года. Мы его реализуем совместно с Курчатовским институтом", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с главой государства. "Это и улучшение показателей наших бестселлеров – ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор АЭС), это малые станции, это быстрые промышленные реакторы, это замыкание топливного цикла. В общем, здесь мы видим серьезную поддержку правительства, Минфина, несмотря на сложности, и продолжаем предлагать рынку перспективные направления. В этом смысле нацпроект определит технологический ландшафт на 40‒50 лет минимум, я ответственно говорю", - добавил Лихачев. "Токамак как себя чувствует?", - поинтересовался Путин. "Токамак работает в Курчатовском институте. Мы вместе работаем над следующим поколением токамака с реакторными технологиями. И это тоже часть нашего нацпроекта", - ответил Лихачев. Глава государства спросил и о плазменных двигателях. "И плазменные двигатели в этом же нацпроекте погружены", - сказал глава "Росатома". Торжественная церемония физического пуска отечественной модернизированной термоядерной установки токамак Т-15МД прошла в мае 2021 года при участии премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов РФ. Плазменный двигатель — разновидность электрического ракетного двигателя, расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы (ионизированного газа). В отличие от жидкостных двигателей, такие системы не предназначены для вывода грузов на орбиту, поскольку могут работать только в вакууме и сейчас используются, например, для удержания спутников на так называемой точке стояния. Кроме того, за счет уменьшения запасов рабочего тела при сравнительно высокой скорости его истечения они рассматриваются как возможный способ совершения быстрых космических перелетов. Электропитание такого двигателя осуществляется от ядерной энергоустановки. Специалисты предприятия "Росатома" "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ) в 2024 году, как планируется, изготовят прототип плазменного ракетного двигателя. Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности России, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений. Она включает исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, в том числе атомные станции малой мощности. Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт". "Росатом" в 2022 году полностью выполнил все ключевые показатели в рамках программы.

https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html

https://ria.ru/20230704/uchenye-1882056843.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей лихачев, владимир путин, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, министерство финансов рф (минфин россии), термоядерный реактор т-15мд