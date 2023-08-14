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Российский летчик рассказал, как уничтожил пять единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 14.08.2023 (обновлено: 11:07 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/letchik-1889870740.html
Российский летчик рассказал, как уничтожил пять единиц бронетехники ВСУ
Российский летчик рассказал, как уничтожил пять единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Российский летчик рассказал, как уничтожил пять единиц бронетехники ВСУ
Командир российского вертолетного звена с позывным Самара рассказал РИА Новости, как несколько дней назад на Ореховском участке южного фронта его звено в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T05:33
2023-08-14T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-8 амтш
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 14 авг — РИА Новости. Командир российского вертолетного звена с позывным Самара рассказал РИА Новости, как несколько дней назад на Ореховском участке южного фронта его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники украинских войск зарубежного производства — немецкий танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика — американский MaxxxPro и турецкий Kirpi."Совсем недавно, когда крайнее было жесткое наступление на ореховском фронте, в одном полете было из шести ракет за десять минут выпущено пять, уничтожен был один танк Leopard, две БМП Bradley, две боевых бронемашины противника — MaxxPro и турецкий Kirpi", — сообщил собеседник агентства.По его словам, вверенное ему звено заканчивало дежурство и планировало возвращаться, когда разведка доложила, что ВСУ накапливают бронетехнику в районе Орехово на направлении Работино. Всем, кто нес на тот момент дежурство, была поставлена боевая задача остановить технику противника."В кратчайшие сроки заняли боевую готовность, на вертолетах вылетели по маршруту, заняли все свои точки по координатам зоны ожидания, зоны дежурства и ждали дальнейшие указания. Как только поступила команда от командного пункта, от авианаводчиков о том, что техника противника начала двигаться на южное направление, получили координаты движения колонн, каждый работал по своим целям, в своих зонах ответственности. Получили координаты, вышли на боевой, и дальше пошло планомерное уничтожение противника", — сказал Самара.Он отметил, что в его ударной группе, которая уничтожала бронетехнику противника, три вертолета: Ка-52 — "основной ударный кулак армейской авиации благодаря оптике, благодаря управляемым ракетам воздух-поверхность", его прикрывали Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8."Какое было в тот момент (задействовано в уничтожении бронетехники противника) количество вертолетов сказать не могу, но по докладу авианаводчиков после взаимодействия с мотострелками, в тот день было уничтожено несколько десятков танков, БМП, бронемашин противника за считанные часы", — заключил Самара.
https://ria.ru/20230814/vsu-1889870488.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ
Российский летчик рассказал, как уничтожил пять единиц бронетехники ВСУ

Летчик рассказал, как за десять минут уничтожил пять единиц техники ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 14 авг — РИА Новости. Командир российского вертолетного звена с позывным Самара рассказал РИА Новости, как несколько дней назад на Ореховском участке южного фронта его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники украинских войск зарубежного производства — немецкий танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика — американский MaxxxPro и турецкий Kirpi.
"Совсем недавно, когда крайнее было жесткое наступление на ореховском фронте, в одном полете было из шести ракет за десять минут выпущено пять, уничтожен был один танк Leopard, две БМП Bradley, две боевых бронемашины противника — MaxxPro и турецкий Kirpi", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, вверенное ему звено заканчивало дежурство и планировало возвращаться, когда разведка доложила, что ВСУ накапливают бронетехнику в районе Орехово на направлении Работино. Всем, кто нес на тот момент дежурство, была поставлена боевая задача остановить технику противника.
"В кратчайшие сроки заняли боевую готовность, на вертолетах вылетели по маршруту, заняли все свои точки по координатам зоны ожидания, зоны дежурства и ждали дальнейшие указания. Как только поступила команда от командного пункта, от авианаводчиков о том, что техника противника начала двигаться на южное направление, получили координаты движения колонн, каждый работал по своим целям, в своих зонах ответственности. Получили координаты, вышли на боевой, и дальше пошло планомерное уничтожение противника", — сказал Самара.
Он отметил, что в его ударной группе, которая уничтожала бронетехнику противника, три вертолета: Ка-52 — "основной ударный кулак армейской авиации благодаря оптике, благодаря управляемым ракетам воздух-поверхность", его прикрывали Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8.
"Какое было в тот момент (задействовано в уничтожении бронетехники противника) количество вертолетов сказать не могу, но по докладу авианаводчиков после взаимодействия с мотострелками, в тот день было уничтожено несколько десятков танков, БМП, бронемашин противника за считанные часы", — заключил Самара.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28Ми-8 АМТШ
 
 
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