https://ria.ru/20230814/leopard-1889863379.html
Танки с сюрпризом. В США предупредили Украину о новой проблеме
Танки с сюрпризом. В США предупредили Украину о новой проблеме - РИА Новости, 14.08.2023
Танки с сюрпризом. В США предупредили Украину о новой проблеме
Предназначенные для Украины бельгийские Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО), предупредил обозреватель американского издания Forbes... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T01:24
2023-08-14T01:24
2023-08-14T01:25
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Предназначенные для Украины бельгийские Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО), предупредил обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для передачи Киеву.Как отмечает Экс, танки модификации 1A5BE отличаются системой управления огнем (СУО) SABCA бельгийской разработки, при этом ради чуть лучшей точности по сравнению со стандартной немецкой системой Бельгия пошла на дополнительные расходы и "плату за уникальность".По словам обозревателя, система SABCA нуждается в особом уходе и технической поддержке, кроме того, их "наперечет". "Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках "Леопардах" 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у (бельгийской. – ред.) OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии", - пишет он.По мнению Экса, то, что Берлин рассчитывать отправить Украине лишь 30 танков из 50, имеет простое объяснение: 20 штук планируют разобрать, чтобы получить запчасти для ремонта остальных 30. "Есть большие подозрения, что эту самую каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем", - считает автор.При этом проблемы с СУО – "не самая большая проблема" для ВСУ, отмечает он. "Гораздо более серьезная загвоздка — это тонкая стальная броня. С максимальной толщиной всего 70 миллиметров она не может обеспечить надежной защиты ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских", - резюмирует обозреватель.Leopard 1 — основной боевой танк, выпускавшийся в Германии в 1965-1984 годах, до середины 1980-х годов состоял на вооружении бундесвера, а также армий Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230808/abrams-1888755128.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бельгия, украина, вооруженные силы украины, германия
В мире, Бельгия, Украина, Вооруженные силы Украины, Германия
Танки с сюрпризом. В США предупредили Украину о новой проблеме
Forbes: предназначенные ВСУ танки Leopard 1 имеют проблему с СУО
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
Предназначенные для Украины бельгийские Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО), предупредил обозреватель американского издания Forbes
Дэвид Экс.
Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии
50 танков Leopard 1, 30 из которых предназначены для передачи Киеву.
СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams
Как отмечает Экс, танки модификации 1A5BE отличаются системой управления огнем (СУО) SABCA бельгийской разработки, при этом ради чуть лучшей точности по сравнению со стандартной немецкой системой Бельгия пошла на дополнительные расходы и "плату за уникальность".
По словам обозревателя, система SABCA нуждается в особом уходе и технической поддержке, кроме того, их "наперечет". "Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках "Леопардах" 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у (бельгийской. – ред.) OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии", - пишет он.
По мнению Экса, то, что Берлин рассчитывать отправить Украине лишь 30 танков из 50, имеет простое объяснение: 20 штук планируют разобрать, чтобы получить запчасти для ремонта остальных 30. "Есть большие подозрения, что эту самую каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем", - считает автор.
При этом проблемы с СУО – "не самая большая проблема" для ВСУ
, отмечает он. "Гораздо более серьезная загвоздка — это тонкая стальная броня. С максимальной толщиной всего 70 миллиметров она не может обеспечить надежной защиты ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских", - резюмирует обозреватель.
Leopard 1 — основной боевой танк, выпускавшийся в Германии
в 1965-1984 годах, до середины 1980-х годов состоял на вооружении бундесвера, а также армий Нидерландов
, Бельгии, Норвегии
, Дании
, Австралии
и Италии
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В Саксонии выступили против поставок Украине ракет Taurus