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Премьер Латвии подаст в отставку - РИА Новости, 14.08.2023
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13:51 14.08.2023 (обновлено: 16:31 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/latviya-1889957141.html
Премьер Латвии подаст в отставку
Премьер Латвии подаст в отставку - РИА Новости, 14.08.2023
Премьер Латвии подаст в отставку
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе в отставку. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:51
2023-08-14T16:31
латвия
кришьянис кариньш
в мире
союз зеленых и крестьян
эдгарс ринкевичс
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе в отставку."Я подам заявление о своей отставке и (отставке. — Прим. ред.) текущего кабинета президенту страны в четверг", — заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте латвийского правительства.Партии "Новое единство" предложили выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Как отметил Кариньш, новое правительство необходимо, поскольку правящая коалиция не смогла работать достаточно динамично.Действующий состав кабинета министров продолжит работу до утверждения нового правительства.По данным местных СМИ, будущим премьером может стать министр благосостояния Эвика Силиня, а Кариньш может занять пост главы МИД, который остается вакантным более месяца, с тех пор как экс-глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента республики.На президентских выборах в конце мая правящая коалиция не смогла договориться о поддержке одного кандидата. Национальное объединение еще до начала выборов заявило, что не примет участия в голосовании. Для набора необходимого 51 голоса Ринкевичсу понадобилась поддержка оппозиционной партии "Союз зеленых и крестьян" (СЗК). После выборов латвийские политологи говорили о возможности формирования новой коалиции уже с участием СЗК.Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша "Новое единство", получившая 26 мест на выборах, "Объединенный список" с 15 депутатами и "Национальное объединение" с 13 парламентариями. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию.
https://ria.ru/20230624/finlyandiya-1880185176.html
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латвия, кришьянис кариньш, в мире, союз зеленых и крестьян, эдгарс ринкевичс
Латвия, Кришьянис Кариньш, В мире, Союз зеленых и крестьян, Эдгарс Ринкевичс
Премьер Латвии подаст в отставку

Премьер Латвии ушел в отставку и призвал найти нового главу правительства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кришьянис Кариньш. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе в отставку.
«
"Я подам заявление о своей отставке и (отставке. — Прим. ред.) текущего кабинета президенту страны в четверг", — заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте латвийского правительства.
Партии "Новое единство" предложили выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Как отметил Кариньш, новое правительство необходимо, поскольку правящая коалиция не смогла работать достаточно динамично.
Действующий состав кабинета министров продолжит работу до утверждения нового правительства.
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России
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По данным местных СМИ, будущим премьером может стать министр благосостояния Эвика Силиня, а Кариньш может занять пост главы МИД, который остается вакантным более месяца, с тех пор как экс-глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента республики.
На президентских выборах в конце мая правящая коалиция не смогла договориться о поддержке одного кандидата. Национальное объединение еще до начала выборов заявило, что не примет участия в голосовании. Для набора необходимого 51 голоса Ринкевичсу понадобилась поддержка оппозиционной партии "Союз зеленых и крестьян" (СЗК). После выборов латвийские политологи говорили о возможности формирования новой коалиции уже с участием СЗК.
Правящую коалицию в сейме по итогам октябрьских выборов сформировали партия Кариньша "Новое единство", получившая 26 мест на выборах, "Объединенный список" с 15 депутатами и "Национальное объединение" с 13 парламентариями. Оставшиеся четыре партии, чьи кандидаты прошли в сейм, составили оппозицию.
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