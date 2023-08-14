https://ria.ru/20230814/kurs-1890038426.html

Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей

Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей - РИА Новости, 14.08.2023

Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей

Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, - доллар упал ниже 98 рублей, евро - ниже 107 РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:18

2023-08-14T18:18

2023-08-14T18:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, - доллар упал ниже 98 рублей, евро - ниже 107 рублей, юань торгуется около 13,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск падал на 2,1 рубля, до 97,33 рубля, евро – на 2,4 рубля, до 106,38 рубля, юань - на 37 копеек, до 13,32 рубля.Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.

https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)