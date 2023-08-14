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Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей - РИА Новости, 14.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:18 14.08.2023 (обновлено: 18:26 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kurs-1890038426.html
Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей
Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей - РИА Новости, 14.08.2023
Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей
Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, - доллар упал ниже 98 рублей, евро - ниже 107 РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:18
2023-08-14T18:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, - доллар упал ниже 98 рублей, евро - ниже 107 рублей, юань торгуется около 13,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск падал на 2,1 рубля, до 97,33 рубля, евро – на 2,4 рубля, до 106,38 рубля, юань - на 37 копеек, до 13,32 рубля.Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.
https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html
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московская биржа, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Доллар на Мосбирже упал ниже 98 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 98 рублей, евро – 107

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, - доллар упал ниже 98 рублей, евро - ниже 107 рублей, юань торгуется около 13,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск падал на 2,1 рубля, до 97,33 рубля, евро – на 2,4 рубля, до 106,38 рубля, юань - на 37 копеек, до 13,32 рубля.
Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро - до 111,42 рубля, юань - до 13,96 рубля.
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаРоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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