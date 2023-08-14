https://ria.ru/20230814/kosmos-1889936567.html

Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии

Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии - РИА Новости, 14.08.2023

Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии

Аппаратура "Луны-25" будет передавать на Землю информацию о состоянии систем станции в режиме реального времени в течение всей миссии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:02

2023-08-14T13:02

2023-08-14T13:02

наука

космос - риа наука

земля

южный полюс

луна

российские космические системы

роскосмос

центр управления полетами

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аппаратура "Луны-25" будет передавать на Землю информацию о состоянии систем станции в режиме реального времени в течение всей миссии, сообщили в пресс-службе "Российских космических систем". В воскресенье "Роскосмос" сообщил, что научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения. "Аппаратура РКС во взаимодействии с модернизированными наземными системами и Центром управления полетами на протяжении всей лунной миссии будет передавать в реальном времени телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем, контролировать раскрытие солнечных батарей, проверять включение и функционирование системы ориентации, информировать о работе других систем "Луны-25", - говорится в сообщении. По информации РКС, станция оснащена бортовой аппаратурой командно-измерительной системы, ее надежная работа требуется для посадки станции в районе Южного полюса Луны и проведения годовой научной программы. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://ria.ru/20230814/kosmos-1889920493.html

https://ria.ru/20230813/komos-1889806719.html

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южный полюс

луна

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, южный полюс, луна, российские космические системы , роскосмос, центр управления полетами