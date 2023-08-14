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Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии - РИА Новости, 14.08.2023
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Наука
 
13:02 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kosmos-1889936567.html
Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии
Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии - РИА Новости, 14.08.2023
Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии
Аппаратура "Луны-25" будет передавать на Землю информацию о состоянии систем станции в режиме реального времени в течение всей миссии, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:02
2023-08-14T13:02
наука
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российские космические системы
роскосмос
центр управления полетами
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аппаратура "Луны-25" будет передавать на Землю информацию о состоянии систем станции в режиме реального времени в течение всей миссии, сообщили в пресс-службе "Российских космических систем". В воскресенье "Роскосмос" сообщил, что научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения. "Аппаратура РКС во взаимодействии с модернизированными наземными системами и Центром управления полетами на протяжении всей лунной миссии будет передавать в реальном времени телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем, контролировать раскрытие солнечных батарей, проверять включение и функционирование системы ориентации, информировать о работе других систем "Луны-25", - говорится в сообщении. По информации РКС, станция оснащена бортовой аппаратурой командно-измерительной системы, ее надежная работа требуется для посадки станции в районе Южного полюса Луны и проведения годовой научной программы. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230814/kosmos-1889920493.html
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космос - риа наука, земля, южный полюс, луна, российские космические системы , роскосмос, центр управления полетами
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Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии

Данные о состоянии систем "Луны-25" будут поступать онлайн до конца миссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аппаратура "Луны-25" будет передавать на Землю информацию о состоянии систем станции в режиме реального времени в течение всей миссии, сообщили в пресс-службе "Российских космических систем".
В воскресенье "Роскосмос" сообщил, что научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения.
Сборка ракеты для запуска автоматической станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Станция "Луна-25" провела вторую коррекцию траектории
11:51
"Аппаратура РКС во взаимодействии с модернизированными наземными системами и Центром управления полетами на протяжении всей лунной миссии будет передавать в реальном времени телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем, контролировать раскрытие солнечных батарей, проверять включение и функционирование системы ориентации, информировать о работе других систем "Луны-25", - говорится в сообщении.
По информации РКС, станция оснащена бортовой аппаратурой командно-измерительной системы, ее надежная работа требуется для посадки станции в районе Южного полюса Луны и проведения годовой научной программы.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
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Вчера, 15:04
 
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