Данные о системах "Луны-25" будут поступать до конца миссии
Данные о состоянии систем "Луны-25" будут поступать онлайн до конца миссии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аппаратура "Луны-25" будет передавать на Землю информацию о состоянии систем станции в режиме реального времени в течение всей миссии, сообщили в пресс-службе "Российских космических систем".
В воскресенье "Роскосмос" сообщил, что научные приборы станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения.
"Аппаратура РКС во взаимодействии с модернизированными наземными системами и Центром управления полетами на протяжении всей лунной миссии будет передавать в реальном времени телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем, контролировать раскрытие солнечных батарей, проверять включение и функционирование системы ориентации, информировать о работе других систем "Луны-25", - говорится в сообщении.
По информации РКС, станция оснащена бортовой аппаратурой командно-измерительной системы, ее надежная работа требуется для посадки станции в районе Южного полюса Луны и проведения годовой научной программы.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.