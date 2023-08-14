https://ria.ru/20230814/korabli-1889862887.html
ВМС Британии за два года сопроводили более ста российских кораблей
ВМС Британии за два года сопроводили более ста российских кораблей - РИА Новости, 14.08.2023
ВМС Британии за два года сопроводили более ста российских кораблей
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в 2021-2022 годах Королевский военно-морской флот сопроводил более 100 российских военных... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T01:07
2023-08-14T01:07
2023-08-14T01:07
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в 2021-2022 годах Королевский военно-морской флот сопроводил более 100 российских военных кораблей неподалеку от британского побережья. "В 2021 году Королевский флот сопроводил 66 российских военных кораблей через воды Великобритании; В 2022 году был сопровожден 41 такой военный корабль", - приводит содержание ее письма для парламента газета Mirror. Утверждается, что за аналогичный период в водах Соединенного Королевства были также обнаружены и отслежены несколько подводных лодок РФ. Ранее в июне ВМС Великобритании сообщали о сопровождении британским эскадренным миноносцем HMS Defender трех российских военных кораблей, проплывавших вблизи территориальных вод страны. По сообщению британских ВМС, речь шла о фрегате "Адмирал Григорович" и двух корветах "Сообразительный" и "Стойкий", которые проплывали недалеко от Великобритании. Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
ВМС Британии за два года сопроводили более ста российских кораблей
МО Британии: ВМС за два года сопроводили более ста российских кораблей
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в 2021-2022 годах Королевский военно-морской флот сопроводил более 100 российских военных кораблей неподалеку от британского побережья.
"В 2021 году Королевский флот сопроводил 66 российских военных кораблей через воды Великобритании; В 2022 году был сопровожден 41 такой военный корабль", - приводит содержание ее письма для парламента газета Mirror.
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Утверждается, что за аналогичный период в водах Соединенного Королевства были также обнаружены и отслежены несколько подводных лодок РФ
.
Ранее в июне ВМС Великобритании сообщали о сопровождении британским эскадренным миноносцем HMS Defender трех российских военных кораблей, проплывавших вблизи территориальных вод страны. По сообщению британских ВМС, речь шла о фрегате "Адмирал Григорович" и двух корветах "Сообразительный" и "Стойкий", которые проплывали недалеко от Великобритании.
Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
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