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Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны

Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны - РИА Новости, 14.08.2023

Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны

Визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию и Белоруссию подтвердит успешную практику взаимодействия и сотрудничества оборонных ведомств трех стран, заявил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:31

2023-08-14T16:31

2023-08-14T16:31

союзное государство

россия

белоруссия

китай

дмитрий мезенцев

ли шанфу

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию и Белоруссию подтвердит успешную практику взаимодействия и сотрудничества оборонных ведомств трех стран, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Ранее стало известно, что министр обороны Китая 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности. "Визит министра обороны КНР в Минск и Москву должен подтвердить сложившуюся и ранее практику взаимодействия оборонных ведомств ради того, чтобы надежность наших границ, практика взаимодействия, планы сотрудничества были подтверждены и развивались", - сказал Мезенцев на полях форума "Армия-2023". Он подтвердил, что этот визит не стоит воспринимать как событие "особого ряда", он находится в практике отношений трех стран. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

россия

белоруссия

китай

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, китай, дмитрий мезенцев, ли шанфу