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Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны - РИА Новости, 14.08.2023
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Союзное государство
 
16:31 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kooperatsiz-1890005653.html
Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны
Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны - РИА Новости, 14.08.2023
Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны
Визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию и Белоруссию подтвердит успешную практику взаимодействия и сотрудничества оборонных ведомств трех стран, заявил... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:31
2023-08-14T16:31
союзное государство
россия
белоруссия
китай
дмитрий мезенцев
ли шанфу
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию и Белоруссию подтвердит успешную практику взаимодействия и сотрудничества оборонных ведомств трех стран, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Ранее стало известно, что министр обороны Китая 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности. "Визит министра обороны КНР в Минск и Москву должен подтвердить сложившуюся и ранее практику взаимодействия оборонных ведомств ради того, чтобы надежность наших границ, практика взаимодействия, планы сотрудничества были подтверждены и развивались", - сказал Мезенцев на полях форума "Армия-2023". Он подтвердил, что этот визит не стоит воспринимать как событие "особого ряда", он находится в практике отношений трех стран. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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россия, белоруссия, китай, дмитрий мезенцев, ли шанфу
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Китай, Дмитрий Мезенцев, Ли Шанфу

Мезенцев: визит министра обороны КНР укрепит кооперацию в сфере обороны

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию и Белоруссию подтвердит успешную практику взаимодействия и сотрудничества оборонных ведомств трех стран, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Ранее стало известно, что министр обороны Китая 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности.
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"Визит министра обороны КНР в Минск и Москву должен подтвердить сложившуюся и ранее практику взаимодействия оборонных ведомств ради того, чтобы надежность наших границ, практика взаимодействия, планы сотрудничества были подтверждены и развивались", - сказал Мезенцев на полях форума "Армия-2023".
Он подтвердил, что этот визит не стоит воспринимать как событие "особого ряда", он находится в практике отношений трех стран.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияКитайДмитрий МезенцевЛи Шанфу
 
 
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