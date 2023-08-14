https://ria.ru/20230814/kontrnastuplenie-1889897455.html

Контрнаступление ВСУ провалилось, считает голландский политолог

Контрнаступление ВСУ провалилось, считает голландский политолог - РИА Новости, 14.08.2023

Контрнаступление ВСУ провалилось, считает голландский политолог

Контрнаступление Украины с помощью западного оружия провалилось, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил голландский журналист, политолог и публицист,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:12

2023-08-14T10:12

2023-08-14T10:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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ГААГА, 14 авг - РИА Новости. Контрнаступление Украины с помощью западного оружия провалилось, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Если обратиться к ситуации на украинском фронте, мы видим, что контрнаступление Украины с помощью западного оружия провалилось. И ситуация не двигается. Люди на Западе уже стали понимать это, они видят, что контрнаступление все больше и больше терпит неудачу и что скоро может возникнуть ситуация, при которой украинцы скажут Западу, что они согласны на переговоры", - считает эксперт. Однако, как отметил Гителинк, о готовности сесть за стол переговоров всегда заявляла только российская сторона. "Мы направляем большое количество оружия Украине. Мы вернулись ко временам холодной войны. Я бы даже сказал, что ситуация сейчас гораздо хуже, чем во времена холодной войны. Ситуация очень опасная, и мы все должны это осознать... Тысячи молодых ребят гибнут на поле боя. И все больше людей на Западе понимают, что все это ведет в никуда", - сказал голландский журналист. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html

https://ria.ru/20230814/letchik-1889870740.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина