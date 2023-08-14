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Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50% - РИА Новости, 14.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:38 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kompaniya-1889930076.html
Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%
Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50% - РИА Новости, 14.08.2023
Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%
Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:38
2023-08-14T12:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Объемы инвестиций в проект по расширению производственных линий предприятия составили 30 миллионов рублей. Установка дополнительного технологического и упаковочного оборудования позволит увеличить объемы производства на 50%. Также предприятие планирует строительство второй очереди проекта - производственного корпуса площадью 1 тысяча квадратных метров и складских помещений на 10 тысяч паллето-мест. В проект вложат порядка 600 миллионов инвестиций", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Завершить модернизацию планируют в сентябре этого года. Расширение позволит организовать около 20 новых рабочих мест. В минсельхозпроде отметили, что в 2022 году общий выпуск продукции фабрики составил более 9 тысяч тонн.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%

© iStock.com / agnormarkФабрика производства морепродуктов
Фабрика производства морепродуктов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© iStock.com / agnormark
Фабрика производства морепродуктов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Объемы инвестиций в проект по расширению производственных линий предприятия составили 30 миллионов рублей. Установка дополнительного технологического и упаковочного оборудования позволит увеличить объемы производства на 50%. Также предприятие планирует строительство второй очереди проекта - производственного корпуса площадью 1 тысяча квадратных метров и складских помещений на 10 тысяч паллето-мест. В проект вложат порядка 600 миллионов инвестиций", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Завершить модернизацию планируют в сентябре этого года. Расширение позволит организовать около 20 новых рабочих мест. В минсельхозпроде отметили, что в 2022 году общий выпуск продукции фабрики составил более 9 тысяч тонн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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