https://ria.ru/20230814/kompaniya-1889930076.html
Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%
Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50% - РИА Новости, 14.08.2023
Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%
Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:38
2023-08-14T12:38
2023-08-14T12:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Объемы инвестиций в проект по расширению производственных линий предприятия составили 30 миллионов рублей. Установка дополнительного технологического и упаковочного оборудования позволит увеличить объемы производства на 50%. Также предприятие планирует строительство второй очереди проекта - производственного корпуса площадью 1 тысяча квадратных метров и складских помещений на 10 тысяч паллето-мест. В проект вложат порядка 600 миллионов инвестиций", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Завершить модернизацию планируют в сентябре этого года. Расширение позволит организовать около 20 новых рабочих мест. В минсельхозпроде отметили, что в 2022 году общий выпуск продукции фабрики составил более 9 тысяч тонн.
https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889586043.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов