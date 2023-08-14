https://ria.ru/20230814/kompaniya-1889930076.html

Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%

Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50% - РИА Новости, 14.08.2023

Компания по обработке рыбы и морепродуктов увеличит объемы выпуска на 50%

Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:38

2023-08-14T12:38

2023-08-14T12:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Истринская фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов "Агама Роял Гринланд" увеличит объемы выпуска продукции на 50%, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Объемы инвестиций в проект по расширению производственных линий предприятия составили 30 миллионов рублей. Установка дополнительного технологического и упаковочного оборудования позволит увеличить объемы производства на 50%. Также предприятие планирует строительство второй очереди проекта - производственного корпуса площадью 1 тысяча квадратных метров и складских помещений на 10 тысяч паллето-мест. В проект вложат порядка 600 миллионов инвестиций", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Завершить модернизацию планируют в сентябре этого года. Расширение позволит организовать около 20 новых рабочих мест. В минсельхозпроде отметили, что в 2022 году общий выпуск продукции фабрики составил более 9 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230811/podmoskove-1889586043.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов