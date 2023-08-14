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В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов - РИА Новости, 14.08.2023
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11:55 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/kollektory-1889921147.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов - РИА Новости, 14.08.2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов
Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике ГД Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:55
2023-08-14T11:55
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лдпр
политика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике ГД Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а также другие депутаты фракции и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов, он доступен в базе данных нижней палаты. На законопроект получено отрицательное заключение правительства, оно также доступно в думской базе данных. Действующий на данный момент закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" был принят с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток, однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, сообщают авторы инициативы. "В связи с этим считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - говорится в тексте пояснительной записки. Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 5 закона "О потребительском кредите (займе)". "Признать Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЭ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях") утратившим силу", - говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html
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Госдума РФ, ЛДПР, Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике ГД Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а также другие депутаты фракции и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов, он доступен в базе данных нижней палаты.
На законопроект получено отрицательное заключение правительства, оно также доступно в думской базе данных.
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Действующий на данный момент закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" был принят с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток, однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, сообщают авторы инициативы.
"В связи с этим считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - говорится в тексте пояснительной записки.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 5 закона "О потребительском кредите (займе)".
"Признать Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЭ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях") утратившим силу", - говорится в тексте законопроекта.
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