https://ria.ru/20230814/kollektory-1889921147.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов - РИА Новости, 14.08.2023

В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике ГД Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:55

2023-08-14T11:55

2023-08-14T11:55

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике ГД Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а также другие депутаты фракции и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов, он доступен в базе данных нижней палаты. На законопроект получено отрицательное заключение правительства, оно также доступно в думской базе данных. Действующий на данный момент закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" был принят с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток, однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, сообщают авторы инициативы. "В связи с этим считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - говорится в тексте пояснительной записки. Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 5 закона "О потребительском кредите (займе)". "Признать Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЭ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях") утратившим силу", - говорится в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, лдпр, политика