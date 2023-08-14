https://ria.ru/20230814/knr-1889885822.html

Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа

Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа - РИА Новости, 14.08.2023

Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:20

2023-08-14T09:20

2023-08-14T09:36

китай

россия

белоруссия

ли шанфу

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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."По приглашению министра обороны России (Сергея) Шойгу и министра обороны Белоруссии (Виктора) Хренина, член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию, где примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию", - заявил У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.Сообщается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции по международной безопасности в Москве, встретится с руководителями оборонных ведомств России и других стран."Во время визита в Белоруссию Ли Шанфу проведет встречи и переговоры с государственными и военными лидерами страны, а также посетит воинские части Белоруссии", - сообщил У Цянь.

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китай

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, белоруссия, ли шанфу