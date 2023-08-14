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Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа
Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа - РИА Новости, 14.08.2023
Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа
Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:20
2023-08-14T09:20
2023-08-14T09:36
китай
россия
белоруссия
ли шанфу
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."По приглашению министра обороны России (Сергея) Шойгу и министра обороны Белоруссии (Виктора) Хренина, член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию, где примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию", - заявил У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.Сообщается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции по международной безопасности в Москве, встретится с руководителями оборонных ведомств России и других стран."Во время визита в Белоруссию Ли Шанфу проведет встречи и переговоры с государственными и военными лидерами страны, а также посетит воинские части Белоруссии", - сообщил У Цянь.
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РИА Новости
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РИА Новости
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китай, россия, белоруссия, ли шанфу
Китай, Россия, Белоруссия, Ли Шанфу
Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа
Министр обороны КНР Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию 14-19 августа
ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, сообщил в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"По приглашению министра обороны России (Сергея) Шойгу и министра обороны Белоруссии (Виктора) Хренина, член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию, где примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию", - заявил У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Сообщается, что Ли Шанфу выступит с речью на конференции по международной безопасности в Москве
, встретится с руководителями оборонных ведомств России и других стран.
"Во время визита в Белоруссию Ли Шанфу проведет встречи и переговоры с государственными и военными лидерами страны, а также посетит воинские части Белоруссии", - сообщил У Цянь.
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