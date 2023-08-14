https://ria.ru/20230814/knigi-1890003314.html

В библиотеки Мариуполя направили более тысячи книг русской литературы

В библиотеки Мариуполя направили более тысячи книг русской литературы - РИА Новости, 14.08.2023

В библиотеки Мариуполя направили более тысячи книг русской литературы

Ростовское региональное отделение ЛДПР направило в библиотеки Мариуполя свыше тысячи книг классической русской литературы, включая детские сказки, чтобы... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:20

2023-08-14T16:20

2023-08-14T16:20

мариуполь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Ростовское региональное отделение ЛДПР направило в библиотеки Мариуполя свыше тысячи книг классической русской литературы, включая детские сказки, чтобы частично восстановить библиотечный фонд города, уничтоженный киевскими властями, передает корреспондент РИА Новости. "Собрали для библиотек Мариуполя литературу. Это и русские народные сказки, и золотая классика - Пушкин, Лермонтов, Достоевский, и книги для студентов и школьников", - рассказали представители партии агентству. По словам одного из активистов регионального отделения ЛДПР, книги собирались из нескольких источников. "Всего нами собрано больше тысячи книг на русском языке. Часть книг принесли неравнодушные ростовчане, они приносили нам книги из своих домашних библиотек. Часть была куплена нами, ростовским региональным отделением ЛДПР, еще часть книг выделила администрация Ростова-на-Дону", - рассказал собеседник агентства. Непосредственно перед отправкой гуманитарной помощи в Мариуполь, активисты пообщались по видеосвязи с директором центральной городской библиотеки Юлией Коряченко, и сообщили, что везут русскую литературу для пополнения книжного фонда. "Ждем, ждем с нетерпением, очень нужно. Спасибо огромное", - сказала Коряченко. Помимо этого, активисты ЛДПР направили в понедельник, 14 августа, в Мариуполь партию помощи в лечебные заведения города, включая бинты, перевязочные материалы, антиожоговые повязки и заживляющие средства, а также питьевую воду и продукты питания. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал обеспечить всеми необходимыми книгами и учебниками образовательные учреждения новых регионов. Также глава государства указал на необходимость обеспечить доступ жителей Донбасса к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами.

https://ria.ru/20230814/knigi-1889885170.html

https://ria.ru/20230802/knigi-1887821663.html

https://ria.ru/20230812/knigi-1889694958.html

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мариуполь, владимир путин, лдпр, россия, донбасс