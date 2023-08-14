Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг
Брянская область передала детям из Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной РеспубликиБрянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной Республики
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Брянская область привезла в подшефную Брянку Луганской Народной Республики около 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга - другу", в ближайшие дни эти книги будут распределены по библиотекам города, сообщает Telegram-канал администрации города Брянки ЛНР.
"Мы привезли побратимам книги для самых маленьких жителей, классическую литературу, а также энциклопедии и справочники. Уверен, что новая литература поможет юному поколению Брянки развиваться и познавать мир вокруг себя", - сказал зампредседателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Брянской области Михаил Свинцов, слова которого цитируются в сообщении.
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной РеспубликиБрянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной Республики
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
Жители Брянки благодарят Брянскую область за участие в акции, в результате которой городские детские сады и библиотеки школ полнятся новой литературой, говорится в сообщении.
О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве между городами Брянка Луганской Народной Республики и Брянск Российской Федерации.
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной РеспубликиБрянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной Республики
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг