https://ria.ru/20230814/knigi-1889885170.html

Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг

Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг - РИА Новости, 14.08.2023

Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг

Брянская область привезла в подшефную Брянку Луганской Народной Республики около 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга - другу", в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:13

2023-08-14T09:13

2023-08-14T09:13

надежные люди

общество

александр богомаз

брянская область

луганская народная республика

брянск

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Брянская область привезла в подшефную Брянку Луганской Народной Республики около 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга - другу", в ближайшие дни эти книги будут распределены по библиотекам города, сообщает Telegram-канал администрации города Брянки ЛНР. "Мы привезли побратимам книги для самых маленьких жителей, классическую литературу, а также энциклопедии и справочники. Уверен, что новая литература поможет юному поколению Брянки развиваться и познавать мир вокруг себя", - сказал зампредседателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Брянской области Михаил Свинцов, слова которого цитируются в сообщении. Жители Брянки благодарят Брянскую область за участие в акции, в результате которой городские детские сады и библиотеки школ полнятся новой литературой, говорится в сообщении. О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве между городами Брянка Луганской Народной Республики и Брянск Российской Федерации.

брянская область

луганская народная республика

брянск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр богомаз, брянская область, луганская народная республика, брянск