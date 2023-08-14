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Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг - РИА Новости, 14.08.2023
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09:13 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/knigi-1889885170.html
Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг
Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг - РИА Новости, 14.08.2023
Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг
Брянская область привезла в подшефную Брянку Луганской Народной Республики около 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга - другу", в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:13
2023-08-14T09:13
надежные люди
общество
александр богомаз
брянская область
луганская народная республика
брянск
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Брянская область привезла в подшефную Брянку Луганской Народной Республики около 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга - другу", в ближайшие дни эти книги будут распределены по библиотекам города, сообщает Telegram-канал администрации города Брянки ЛНР. "Мы привезли побратимам книги для самых маленьких жителей, классическую литературу, а также энциклопедии и справочники. Уверен, что новая литература поможет юному поколению Брянки развиваться и познавать мир вокруг себя", - сказал зампредседателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Брянской области Михаил Свинцов, слова которого цитируются в сообщении. Жители Брянки благодарят Брянскую область за участие в акции, в результате которой городские детские сады и библиотеки школ полнятся новой литературой, говорится в сообщении. О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве между городами Брянка Луганской Народной Республики и Брянск Российской Федерации.
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общество, александр богомаз, брянская область, луганская народная республика, брянск
Надежные люди, Общество, Александр Богомаз, Брянская область, Луганская Народная Республика, Брянск
Брянская область передала детям в ЛНР 1,5 тысячи книг

Брянская область передала детям из Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг

© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной РеспубликиБрянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной Республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Брянская область привезла в подшефную Брянку Луганской Народной Республики около 1,5 тысячи детских книг в рамках всероссийской акции "Книга - другу", в ближайшие дни эти книги будут распределены по библиотекам города, сообщает Telegram-канал администрации города Брянки ЛНР.
"Мы привезли побратимам книги для самых маленьких жителей, классическую литературу, а также энциклопедии и справочники. Уверен, что новая литература поможет юному поколению Брянки развиваться и познавать мир вокруг себя", - сказал зампредседателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Брянской области Михаил Свинцов, слова которого цитируются в сообщении.
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной РеспубликиБрянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной Республики
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
Жители Брянки благодарят Брянскую область за участие в акции, в результате которой городские детские сады и библиотеки школ полнятся новой литературой, говорится в сообщении.
О том, что регион берет шефство над городом Брянка ЛНР, губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил в мае прошлого года. В августе прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве между городами Брянка Луганской Народной Республики и Брянск Российской Федерации.
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной РеспубликиБрянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Telegram-канал администрации города Брянки Луганской Народной Республики
Брянская область передала детям Луганской Народной Республики 1,5 тысячи книг
 
Надежные людиОбществоАлександр БогомазБрянская областьЛуганская Народная РеспубликаБрянск
 
 
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