https://ria.ru/20230814/klimat-1889966861.html

В ВМО предсказали новые наводнения в России

В ВМО предсказали новые наводнения в России - РИА Новости, 14.08.2023

В ВМО предсказали новые наводнения в России

Россия пострадает от все большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:21

2023-08-14T14:21

2023-08-14T14:21

россия

аляска

австралия

всемирная метеорологическая организация

оон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЖЕНЕВА, 14 авг – РИА Новости. Россия пострадает от все большего числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, а также от увеличения числа пожаров и уменьшения разлива рек в случае потепления более чем на 2 градуса, заявил РИА Новости эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур. "Долгосрочные прогнозы по климатическим регионам МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), включая Россию: прогнозируемое увеличение количества дождевых паводков при глобальном потеплении на 1,5°C (средняя достоверность) и на 2°C и выше (высокая достоверность), прогнозируемое снижение паводка рек при глобальном потеплении на 2°C и выше (средняя достоверность), прогнозируемое увеличение пожарной погоды при глобальном потеплении на 2°C и выше (средняя достоверность)", - сказал он. Баддур добавил, что приповерхностные температуры в 2023 году, вероятно, будут выше средних значений 1991-2020 годов почти во всех регионах, за исключением Аляски, Южной Африки, Южной Азии и некоторых частей Австралии, а в высоких северных широтах, вероятно, выпадет осадков выше среднего. "Прогнозы осадков показывают влажные аномалии в Сахеле, Северной Европе, Аляске и северной Сибири, а также сухие аномалии в этом сезоне в Амазонии и Западной Австралии", - уточнил эксперт ВМО. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Июль 2023 года побил рекорд самого теплого месяца с начала наблюдений. На прошлой неделе Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в МЧС.

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

https://ria.ru/20230621/klimat-1879672775.html

россия

аляска

австралия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, аляска, австралия, всемирная метеорологическая организация, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество