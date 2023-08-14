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В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами - РИА Новости, 14.08.2023
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11:13 14.08.2023 (обновлено: 11:31 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kitay-1889910899.html
В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами
В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами - РИА Новости, 14.08.2023
В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами
Межармейское сотрудничество РФ и КНР направлено на совместную защиту международной справедливости, поддержание безопасности в мире, заявил на брифинге в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:13
2023-08-14T11:31
китай
россия
в мире
тихий океан
у цянь
тихоокеанский флот вмф россии
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Межармейское сотрудничество РФ и КНР направлено на совместную защиту международной справедливости, поддержание безопасности в мире, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Стоит отметить, что российско-китайское межармейское сотрудничество открыто и прозрачно, оно направлено на совместную защиту международной справедливости, а также поддержание безопасности и стабильности в мире и регионе", - сказал У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.По его словам, "это полностью отличается от практики некоторых стран, которые придерживаются менталитета холодной войны, участвуют в блоковой конфронтации и сеют гегемонию".Ранее отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) России сообщил, что корабли ВМФ России и ВМС Китая провели третье совместное российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана. В ходе учений, которые начались 28 июля, корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по связи, посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. Всего отряд прошел свыше 2300 морских миль.
https://ria.ru/20230814/kitay-1889913705.html
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китай, россия, в мире, тихий океан, у цянь, тихоокеанский флот вмф россии
Китай, Россия, В мире, Тихий океан, У Цянь, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами

Минобороны Китая: сотрудничество с Россией направлено на защиту справедливости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"
Военнослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие армии КНР во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018". Архивное фото
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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Межармейское сотрудничество РФ и КНР направлено на совместную защиту международной справедливости, поддержание безопасности в мире, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Стоит отметить, что российско-китайское межармейское сотрудничество открыто и прозрачно, оно направлено на совместную защиту международной справедливости, а также поддержание безопасности и стабильности в мире и регионе", - сказал У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.
Боевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
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По его словам, "это полностью отличается от практики некоторых стран, которые придерживаются менталитета холодной войны, участвуют в блоковой конфронтации и сеют гегемонию".
Ранее отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) России сообщил, что корабли ВМФ России и ВМС Китая провели третье совместное российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана. В ходе учений, которые начались 28 июля, корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по связи, посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. Всего отряд прошел свыше 2300 морских миль.
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