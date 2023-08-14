https://ria.ru/20230814/kitay-1889910899.html

В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами

В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами - РИА Новости, 14.08.2023

В Минобороны Китая рассказали о сотрудничестве с российскими коллегами

Межармейское сотрудничество РФ и КНР направлено на совместную защиту международной справедливости, поддержание безопасности в мире, заявил на брифинге в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:13

2023-08-14T11:13

2023-08-14T11:31

китай

россия

в мире

тихий океан

у цянь

тихоокеанский флот вмф россии

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ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Межармейское сотрудничество РФ и КНР направлено на совместную защиту международной справедливости, поддержание безопасности в мире, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь."Стоит отметить, что российско-китайское межармейское сотрудничество открыто и прозрачно, оно направлено на совместную защиту международной справедливости, а также поддержание безопасности и стабильности в мире и регионе", - сказал У Цянь, слова которого приводит министерство обороны КНР.По его словам, "это полностью отличается от практики некоторых стран, которые придерживаются менталитета холодной войны, участвуют в блоковой конфронтации и сеют гегемонию".Ранее отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) России сообщил, что корабли ВМФ России и ВМС Китая провели третье совместное российско-китайское морское патрулирование в акватории Тихого океана. В ходе учений, которые начались 28 июля, корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по связи, посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. Всего отряд прошел свыше 2300 морских миль.

https://ria.ru/20230814/kitay-1889913705.html

https://ria.ru/20230814/knr-1889885822.html

китай

россия

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, тихий океан, у цянь, тихоокеанский флот вмф россии