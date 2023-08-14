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Украинский генерал заявил, что ВСУ боятся нового наступления России на Киев - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 14.08.2023 (обновлено: 15:45 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kiev-1889914589.html
Украинский генерал заявил, что ВСУ боятся нового наступления России на Киев
Украинский генерал заявил, что ВСУ боятся нового наступления России на Киев - РИА Новости, 14.08.2023
Украинский генерал заявил, что ВСУ боятся нового наступления России на Киев
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что украинские войска боятся нового наступления РФ на... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:21
2023-08-14T15:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
в мире
сергей наев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что украинские войска боятся нового наступления РФ на Киев, поэтому на указанном направлении пытаются "повысить свою боеспособность"."Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств", - сказал Наев. Он также заявил, что украинское военное руководство делает все, чтобы "повысить боеготовность" своих войск на киевском направлении, также к работе привлекаются представители областных военных администраций.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html
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россия, вооруженные силы украины, киев, в мире, сергей наев, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире, Сергей Наев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Украинский генерал заявил, что ВСУ боятся нового наступления России на Киев

ВСУ повышают боеспособность Киева из-за опасения наступления российских войск

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что украинские войска боятся нового наступления РФ на Киев, поэтому на указанном направлении пытаются "повысить свою боеспособность".
"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств", - сказал Наев. Он также заявил, что украинское военное руководство делает все, чтобы "повысить боеготовность" своих войск на киевском направлении, также к работе привлекаются представители областных военных администраций.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Россияне быстро учатся". Чем обернулось украинское контрнаступление
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевВ миреСергей НаевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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