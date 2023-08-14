Украинский генерал заявил, что ВСУ боятся нового наступления России на Киев
ВСУ повышают боеспособность Киева из-за опасения наступления российских войск
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что украинские войска боятся нового наступления РФ на Киев, поэтому на указанном направлении пытаются "повысить свою боеспособность".
"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти. Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств", - сказал Наев. Он также заявил, что украинское военное руководство делает все, чтобы "повысить боеготовность" своих войск на киевском направлении, также к работе привлекаются представители областных военных администраций.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.