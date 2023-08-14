https://ria.ru/20230814/kherson-1889869588.html
Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ
Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ
Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T04:35
2023-08-14T04:35
2023-08-14T09:24
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг — РИА Новости. Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов в столице региона, об этом сами активисты сообщили РИА Новости."Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает противостоять вооруженным нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований. По переданным нами координатам был уничтожен склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика", — сказал он.Активист подполья передал эту информацию на видео, отправленном из Херсона. Также, по его словам, активисты сопротивления распространили "прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения".В организацию, сообщил подпольщик, вступают новые патриоты, теперь они действуют не только в Херсоне, но и других подконтрольных Киеву местах региона. "У нас теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям. Нашей основной целью является избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев", — заявил подпольщик.В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", которая должна была выявлять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты.В конце мая подпольщики помогли военным уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 боевиков ВСУ. В июне благодаря данным, переданным активистами, российским артиллеристам удалось уничтожить место расположения украинских военных в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание ВСУ.
https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html
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Пророссийские подпольщики об уничтожении военных объектов ВСУ
Пророссийские подпольщики сообщили РИА Новости, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне
2023-08-14T04:35
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ
Подполье помогло ВС России уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг — РИА Новости. Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов в столице региона, об этом сами активисты сообщили РИА Новости.
«
"Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает противостоять вооруженным нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований. По переданным нами координатам был уничтожен склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика", — сказал он.
Активист подполья передал эту информацию на видео, отправленном из Херсона.
Также, по его словам, активисты сопротивления распространили "прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения".
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В организацию, сообщил подпольщик, вступают новые патриоты, теперь они действуют не только в Херсоне, но и других подконтрольных Киеву
местах региона.
«
"У нас теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям. Нашей основной целью является избавление Украины
от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев", — заявил подпольщик.
В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", которая должна была выявлять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты.
В конце мая подпольщики помогли военным уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 боевиков ВСУ. В июне благодаря данным, переданным активистами, российским артиллеристам удалось уничтожить место расположения украинских военных в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание ВСУ.
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