https://ria.ru/20230814/kherson-1889869588.html

Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ

Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном склад и 30 боевиков ВСУ

Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T04:35

2023-08-14T04:35

2023-08-14T09:24

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 авг — РИА Новости. Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов в столице региона, об этом сами активисты сообщили РИА Новости."Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает противостоять вооруженным нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований. По переданным нами координатам был уничтожен склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика", — сказал он.Активист подполья передал эту информацию на видео, отправленном из Херсона. Также, по его словам, активисты сопротивления распространили "прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения".В организацию, сообщил подпольщик, вступают новые патриоты, теперь они действуют не только в Херсоне, но и других подконтрольных Киеву местах региона. "У нас теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям. Нашей основной целью является избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев", — заявил подпольщик.В начале апреля подпольщики заявили о создании организации "Русский Херсон", которая должна была выявлять места скопления техники и личного состава ВСУ и передавать данные российским Вооруженным силам. Спустя несколько дней они сообщили, что помогли артиллерии уничтожить ангар с техникой, миномет с расчетом, а также места дислокации подразделения украинской теробороны в Камышанах и во Львово под Херсоном, передав их координаты.В конце мая подпольщики помогли военным уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 боевиков ВСУ. В июне благодаря данным, переданным активистами, российским артиллеристам удалось уничтожить место расположения украинских военных в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, а также речной буксир, выполнявший задание ВСУ.

https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html

https://ria.ru/20230723/podpole-1885845587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пророссийские подпольщики об уничтожении военных объектов ВСУ Пророссийские подпольщики сообщили РИА Новости, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области вместе с 30 боевиками, а также склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне 2023-08-14T04:35 true PT1M29S

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херсон, херсонская область , киев, вооруженные силы украины, безопасность