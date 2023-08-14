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"Они убегают". В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом - РИА Новости, 15.08.2023
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20:23 14.08.2023 (обновлено: 04:36 15.08.2023)
https://ria.ru/20230814/kharkov-1890062274.html
"Они убегают". В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом
"Они убегают". В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом - РИА Новости, 15.08.2023
"Они убегают". В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом
Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T20:23
2023-08-15T04:36
политика
россия
харьков
украина
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.&quot;Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают&quot;, — сказал эксперт.По его оценке, у Киева недостаточно оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска. Кроме того, украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев, уточнил Джонсон.Ранее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230814/rossiya-1890057303.html
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политика, россия, харьков, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Политика, Россия, Харьков, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Они убегают". В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом

Экс-агент ЦРУ Джонсон: удар России под Харьковом вынудил ВСУ отступать

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают", — сказал эксперт.

По его оценке, у Киева недостаточно оружия и боеприпасов для сдерживания такого натиска. Кроме того, украинская армия не обладает нужным количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев, уточнил Джонсон.
Ранее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта.
В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
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ПолитикаРоссияХарьковУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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