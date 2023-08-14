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Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове
Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове - РИА Новости, 14.08.2023
Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове
Харьков, куда подтягиваются колонны ВСУ, заполнен иностранными наемниками и боевиками "Кракена", в городе собираются строить линию обороны, сообщил в эфире... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:36
2023-08-14T11:36
2023-08-14T11:36
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Харьков, куда подтягиваются колонны ВСУ, заполнен иностранными наемниками и боевиками "Кракена", в городе собираются строить линию обороны, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы получаем информацию, что в сторону Харькова движутся украинские колонны, со всех сторон. Город Харьков опять заполонили наемники. И "кракеновцы" вернулись в город. Для того, чтобы, я так понимаю, они там собираются строить линию обороны, понимают, что на подступах Харькова им не удержать эту линию обороны", - сказал Ганчев. По его мнению, принятое ранее решение украинских властей по эвакуации жителей из 53 населенных пунктов в Харьковской области говорит о том, что Киев понимает невозможность удержания там линии обороны. "Среди гражданских люди открыто уже высказываются о том, что им надоело это все, они готовы спокойно жить, работать в мире. Для этого они просто ждут нас. Они прекрасно понимают, что пока мы туда не вернемся, постоянно будет у них работа так называемых силовых структур – это карательные подразделения. Они все увидели и сравнили, с чем столкнулись, когда вернулись украинские войска на ту территорию, где находились до сентября мы", - добавил Ганчев.
https://ria.ru/20230722/vsu-1885740506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове
Ганчев: ВСУ набили Харьков наемниками и "Кракеном" и хотят строить линию обороны