https://ria.ru/20230814/kharkov-1889917827.html

Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове

Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове - РИА Новости, 14.08.2023

Ганчев сообщил о планах ВСУ строить линию обороны в Харькове

Харьков, куда подтягиваются колонны ВСУ, заполнен иностранными наемниками и боевиками "Кракена", в городе собираются строить линию обороны, сообщил в эфире... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:36

2023-08-14T11:36

2023-08-14T11:36

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Харьков, куда подтягиваются колонны ВСУ, заполнен иностранными наемниками и боевиками "Кракена", в городе собираются строить линию обороны, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Мы получаем информацию, что в сторону Харькова движутся украинские колонны, со всех сторон. Город Харьков опять заполонили наемники. И "кракеновцы" вернулись в город. Для того, чтобы, я так понимаю, они там собираются строить линию обороны, понимают, что на подступах Харькова им не удержать эту линию обороны", - сказал Ганчев. По его мнению, принятое ранее решение украинских властей по эвакуации жителей из 53 населенных пунктов в Харьковской области говорит о том, что Киев понимает невозможность удержания там линии обороны. "Среди гражданских люди открыто уже высказываются о том, что им надоело это все, они готовы спокойно жить, работать в мире. Для этого они просто ждут нас. Они прекрасно понимают, что пока мы туда не вернемся, постоянно будет у них работа так называемых силовых структур – это карательные подразделения. Они все увидели и сравнили, с чем столкнулись, когда вернулись украинские войска на ту территорию, где находились до сентября мы", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20230722/vsu-1885740506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, харьков, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр