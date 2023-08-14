https://ria.ru/20230814/keniya-1889950124.html
СМИ: Кения начнет расследование деятельности британских войск в стране
СМИ: Кения начнет расследование деятельности британских войск в стране - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: Кения начнет расследование деятельности британских войск в стране
Правительство Кении в октябре начнет расследование деятельности размещенного в стране британского воинского контингента (BATUK), представителей которого... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:37
2023-08-14T13:37
2023-08-14T13:37
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Кении в октябре начнет расследование деятельности размещенного в стране британского воинского контингента (BATUK), представителей которого обвиняют в порче собственности, насилии и сексуальных домогательствах, сообщает газета Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании и Кении. "Расследование начнется в октябре. Комитет (по обороне Кении - ред.) призовет BATUK ответить на обвинения и, как ожидается, к концу года предоставит парламенту отчет о полученных результатах", - сообщает газета. По информации издания, комитет по обороне проверит сведения о неразорвавшихся снарядах, оставленных британскими военными на открытой для посещения территории. Помимо этого, будут расследоваться случаи использования опасных химических веществ на учениях, а также обвинения в сексуальном насилии. "Это повлечет серьезные последствия для договора о сотрудничестве в сфере обороны, потому что если мы обнаружим, что имели место множественные случаи грубого нарушения договора, то появится возможность пересмотреть соглашение или даже выйти из него", - приводит издание слова главы кенийского комитета по обороне Нельсона Коеча. По словам официального представителя армии Великобритании, ведомство серьезно отнеслось к выдвинутым обвинениям и поддержит расследование. Он добавил, что британская армия на учениях применяет фосфорные осветительные снаряды, но они не используются как оружие и не несут вреда здоровью населения. "В Кении британская армия использует белый фосфор только на полигоне Archer's Post, который является официальным полигоном Министерства обороны Кении и не является общинной землей", - приводит издание слова представителя британской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, великобритания
В мире, Кения, Великобритания
СМИ: Кения начнет расследование деятельности британских войск в стране
Guardian: Кения начнет расследование деятельности британского контингента
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Правительство Кении в октябре начнет расследование деятельности размещенного в стране британского воинского контингента (BATUK), представителей которого обвиняют в порче собственности, насилии и сексуальных домогательствах, сообщает газета Guardian
со ссылкой на официальных лиц Великобритании и Кении.
"Расследование начнется в октябре. Комитет (по обороне Кении - ред.) призовет BATUK ответить на обвинения и, как ожидается, к концу года предоставит парламенту отчет о полученных результатах", - сообщает газета.
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По информации издания, комитет по обороне проверит сведения о неразорвавшихся снарядах, оставленных британскими военными на открытой для посещения территории. Помимо этого, будут расследоваться случаи использования опасных химических веществ на учениях, а также обвинения в сексуальном насилии.
"Это повлечет серьезные последствия для договора о сотрудничестве в сфере обороны, потому что если мы обнаружим, что имели место множественные случаи грубого нарушения договора, то появится возможность пересмотреть соглашение или даже выйти из него", - приводит издание слова главы кенийского комитета по обороне Нельсона Коеча.
По словам официального представителя армии Великобритании, ведомство серьезно отнеслось к выдвинутым обвинениям и поддержит расследование. Он добавил, что британская армия на учениях применяет фосфорные осветительные снаряды, но они не используются как оружие и не несут вреда здоровью населения. "В Кении британская армия использует белый фосфор только на полигоне Archer's Post, который является официальным полигоном Министерства обороны Кении и не является общинной землей", - приводит издание слова представителя британской армии.
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