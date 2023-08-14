https://ria.ru/20230814/kamaz-1890042570.html
"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России
"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России - РИА Новости, 14.08.2023
"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России
"Камаз" прогнозирует аномально большие продажи тяжёлых грузовиков (массой 14-40 тонн) в РФ в 2023 году, рынок может резко вырасти до минимум 120 тысяч штук,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:42
2023-08-14T18:42
2023-08-14T18:42
экономика
авто
россия
сергей когогин
камаз (завод)
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. "Камаз" прогнозирует аномально большие продажи тяжёлых грузовиков (массой 14-40 тонн) в РФ в 2023 году, рынок может резко вырасти до минимум 120 тысяч штук, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. Он также напомнил, что в прошлом году российский рынок тяжёлых грузовиков составил 75 тысяч штук. Таким образом, рост продаж ожидается примерно на 60%. "Рынок будет большой, он вырос гораздо выше предыдущих наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте будет 120 тысяч. Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъёмности", - сказал он, отвечая на вопрос о рынке тяжёлых грузовиков РФ в 2023 году в кулуарах форума "Армия-2023". Согласно ранее озвученному плану компании, в 2023 году "Камаз" рассчитывает продать порядка 44-50 тысяч автомобилей на российском рынке. "Китай занимает (рынок - ред)… Соответственно спрос идёт: это дороги, аномально высокий объём - это самосвалы, начинает восстанавливаться рынок тягачей. Обычно 50% были магистральные тягачи, 50% все остальное. В этом году самосвалы превзошли тягачи", - добавил он. "Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20230728/kamaz-1886862708.html
https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, сергей когогин, камаз (завод), форум "армия — 2023"
Экономика, Авто, Россия, Сергей Когогин, КамАЗ (завод), Форум "Армия — 2023"
"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России
"КамАЗ" ждет роста рынка тяжелых грузовиков в России минимум на 60 процентов
КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. "Камаз" прогнозирует аномально большие продажи тяжёлых грузовиков (массой 14-40 тонн) в РФ в 2023 году, рынок может резко вырасти до минимум 120 тысяч штук, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.
Он также напомнил, что в прошлом году российский рынок тяжёлых грузовиков составил 75 тысяч штук. Таким образом, рост продаж ожидается примерно на 60%.
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"Рынок будет большой, он вырос гораздо выше предыдущих наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте будет 120 тысяч. Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъёмности", - сказал он, отвечая на вопрос о рынке тяжёлых грузовиков РФ в 2023 году в кулуарах форума "Армия-2023". Согласно ранее озвученному плану компании, в 2023 году "Камаз" рассчитывает продать порядка 44-50 тысяч автомобилей на российском рынке.
"Китай занимает (рынок - ред)… Соответственно спрос идёт: это дороги, аномально высокий объём - это самосвалы, начинает восстанавливаться рынок тягачей. Обычно 50% были магистральные тягачи, 50% все остальное. В этом году самосвалы превзошли тягачи", - добавил он.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех
" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG
(15%).
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