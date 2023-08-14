https://ria.ru/20230814/kamaz-1890042570.html

"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России

"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России - РИА Новости, 14.08.2023

"КамАЗ" спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России

"Камаз" прогнозирует аномально большие продажи тяжёлых грузовиков (массой 14-40 тонн) в РФ в 2023 году, рынок может резко вырасти до минимум 120 тысяч штук,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:42

2023-08-14T18:42

2023-08-14T18:42

экономика

авто

россия

сергей когогин

камаз (завод)

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. "Камаз" прогнозирует аномально большие продажи тяжёлых грузовиков (массой 14-40 тонн) в РФ в 2023 году, рынок может резко вырасти до минимум 120 тысяч штук, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. Он также напомнил, что в прошлом году российский рынок тяжёлых грузовиков составил 75 тысяч штук. Таким образом, рост продаж ожидается примерно на 60%. "Рынок будет большой, он вырос гораздо выше предыдущих наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте будет 120 тысяч. Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъёмности", - сказал он, отвечая на вопрос о рынке тяжёлых грузовиков РФ в 2023 году в кулуарах форума "Армия-2023". Согласно ранее озвученному плану компании, в 2023 году "Камаз" рассчитывает продать порядка 44-50 тысяч автомобилей на российском рынке. "Китай занимает (рынок - ред)… Соответственно спрос идёт: это дороги, аномально высокий объём - это самосвалы, начинает восстанавливаться рынок тягачей. Обычно 50% были магистральные тягачи, 50% все остальное. В этом году самосвалы превзошли тягачи", - добавил он. "Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).

https://ria.ru/20230728/kamaz-1886862708.html

https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html

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Кирилл Волков

экономика, авто, россия, сергей когогин, камаз (завод), форум "армия — 2023"