https://ria.ru/20230814/kaddafi-1889935668.html

В Ливии потребовали от властей Ливана освободить сына Каддафи

В Ливии потребовали от властей Ливана освободить сына Каддафи - РИА Новости, 14.08.2023

В Ливии потребовали от властей Ливана освободить сына Каддафи

Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур требует от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи, заявил РИА Новости Шербель Милад аль-Хури, адвокат сына бывшего РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:58

2023-08-14T12:58

2023-08-14T12:58

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БЕЙРУТ, 14 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур требует от властей Ливана освободить Ганнибала Каддафи, заявил РИА Новости Шербель Милад аль-Хури, адвокат сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. В начале июля сообщалось, что Ганнибал Каддафи который находится в тюрьме сил внутренней безопасности Ливана, попал в больницу в критическом состоянии из-за объявленной им голодовки. Ранее сын Каддафи начал голодовку в знак протеста против содержания его под стражей в Ливане без предъявления ему обвинений с 2015 года. “Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Сур отправил 30 июля письмо, темой которого является просьба о международном сотрудничестве, он требует от ливанских судебных властей сообщить о причинах удерживания Каддафи, учитывая, что тот находится под стражей в Ливане с 2015 года”, - сказал аль-Хури. По словам адвоката, ас-Сур, выразив готовность к сотрудничеству в расследовании исчезновения ливанского имама Мусы ас-Садра в Ливии в 1978 году, потребовал освободить Ганнибала Каддафи и передать его Ливии, либо позволить тому выехать в страну убежища. По информации СМИ, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года в связи с исчезновением ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году. Сам Ганнибал Каддафи позднее заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан.

https://ria.ru/20230728/liviya-1886864670.html

https://ria.ru/20211202/liviya-1761919372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, ливия, сирия, муаммар каддафи