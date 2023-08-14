https://ria.ru/20230814/izrail-1889959418.html

Спрос на туры в Израиль у россиян падает из-за цен на авиабилеты

Спрос на туры в Израиль у россиян падает из-за цен на авиабилеты - РИА Новости, 14.08.2023

Спрос на туры в Израиль у россиян падает из-за цен на авиабилеты

В этом году Израиль продается не так активно, как прошлом, по словам экспертов, это связано с ростом цен на авиабилеты, сообщает RTN. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:56

2023-08-14T16:56

2023-08-14T16:56

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В этом году Израиль продается не так активно, как прошлом, по словам экспертов, это связано с ростом цен на авиабилеты, сообщает RTN."В этом сезоне блочной перевозки нет, а в свободной продаже билеты очень дорогие. К примеру, рейс El Al в среднем обойдется 110 тысяч рублей в обе стороны. Уже начали бронировать осеннее-зимний период, но запросов немного", – объяснила директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Эксперт уточнила, что заказов на Новый год пока нет, о массовом потоке в страну говорить не приходится, а нет туристов – нет ни скидок, ни спецпредложений или других акций от отелей. Израиль стал направлением нишевым. По словам заместителя директора по туризму компании "Ванд" Людмилы Озик, в этом году Израиль в летние месяцы был мало востребован, но сейчас пошли брони на осень. "Народ пока не сильно зашевелился, больше всего запрашивают экскурсионные туры на октябрь. В это время в Израиле праздники, все надо бронировать заранее. Зиму пока вообще не спрашивают", – пояснила она. Эксперт уточнила, что сейчас есть много других, более доступных по цене направлений, да еще и с прямыми рейсами: например, Китай.Летние продажи Израиля, по словам директора по развитию компании ICS Travel Group Оксаны Волкановой, повторяют темпы и объемы прошлого года. Самым популярным курортом остается Нетания, далее идет Тель-Авив, востребованы Мертвое море, Иерусалим и Эйлат. "Бронируют примерно за месяц до вылета, на это, безусловно, влияет стоимость билета, который входит в пакетный тур", – сообщила она.Сейчас напрямую в Израиль из России летает только национальный перевозчик El Al, стоимость билетов в оба конца составит более 100 тысяч рублей. Перелет авиакомпанией Red Wings обойдется примерно в 80-90 тысяч, но он предполагает посадку на дозаправку в аэропорту Минвод. "Если же вы готовы выбирать перелеты в Тель-Авив со стыковкой, то можно купить билет за 65-70 тысяч на рейсах Azal через Баку. Иногда и у Pegasus Airlines билеты аналогичной стоимости, но сервис уступает азербайджанцам", – уточнила Людмила Озик.Эксперт добавила, что сейчас стоимость авиабилета зачастую превышает цену наземного обслуживания. В сентябре недельный пакет на базе завтраков стоит порядка 600-700 долларов на человека.Ранее в министерстве туризма Израиля сообщили, что число гостей из России за первое полугодие выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило более 103 тысяч человек. Россия вошла в первую пятерку стран по объему турпотока.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, израиль, куда можно лететь, отдых на море