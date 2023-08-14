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“Слишком поздно”: в США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 14.08.2023 (обновлено: 11:34 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/istrebiteli-1889901469.html
“Слишком поздно”: в США признали неприятную правду о ВСУ
“Слишком поздно”: в США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023
“Слишком поздно”: в США признали неприятную правду о ВСУ
Вашингтон опоздал с поставкой истребителей F-16 для армии Украины, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:37
2023-08-14T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Вашингтон опоздал с поставкой истребителей F-16 для армии Украины, пишет американская газета The New York Times.“Администрация Байдена больше года не разрешала странам НАТО поставлять Украине истребители F-16. К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать ВСУ защищаться в процессе контрнаступления”, – сообщило издание.Газета также отметила, что из-за нехватки авиационных средств ВСУ не могут справиться с российскими боевыми вертолетами, с легкостью уничтожающими украинские танки и другую технику. Более того, по данным Министерства обороны Великобритании, некоторые из вертолетов оснащены противотанковыми ракетами, которые летят слишком далеко или слишком низко, чтобы их могла перехватить система ПВО Украины.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230811/f-16-1889641647.html
https://ria.ru/20230814/ukraina-1889878528.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
“Слишком поздно”: в США признали неприятную правду о ВСУ

NYT: передача Украине F-16 не изменит ход военного конфликта

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Вашингтон опоздал с поставкой истребителей F-16 для армии Украины, пишет американская газета The New York Times.
“Администрация Байдена больше года не разрешала странам НАТО поставлять Украине истребители F-16. К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать ВСУ защищаться в процессе контрнаступления”, – сообщило издание.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Белый дом заявил о готовности обучать пилотов ВСУ управлению F-16 в США
11 августа, 21:56
Газета также отметила, что из-за нехватки авиационных средств ВСУ не могут справиться с российскими боевыми вертолетами, с легкостью уничтожающими украинские танки и другую технику. Более того, по данным Министерства обороны Великобритании, некоторые из вертолетов оснащены противотанковыми ракетами, которые летят слишком далеко или слишком низко, чтобы их могла перехватить система ПВО Украины.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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