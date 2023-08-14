https://ria.ru/20230814/iran-1889868736.html

В Иране сменили замглавы МВД после теракта в мечети

В Иране сменили замглавы МВД после теракта в мечети - РИА Новости, 14.08.2023

В Иране сменили замглавы МВД после теракта в мечети

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:56

2023-08-14T03:56

2023-08-14T03:56

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иран

шираз

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети Шахчерах в городе Шираз, это произошло в один день на фоне протекающих в Иране выборов в нижнюю палату парламента, передает агентство Tasnim. Новость об отставке была опубликована в иранских СМИ после телефонного разговора президента Ирана Эбрахими Раиси с главой МВД и губернатором провинции Фарс, в ходе которого Раиси призвал обоих чиновников безотлагательно выявить всех причастных к теракту лиц. "Отдел по связам с общественностью МВД сообщил о смене заместителя министра ведомства", - говорится в сообщении. Агентство также подчеркнуло, что подробностей об отставке госведомство не опубликовало. Однако иранское агентство IRIB сообщило подробности карьеры чиновника за два последних месяца. Согласно ему, бывший замглавы МВД за последнее время утратил популярность в политических кругах Ирана из-за одного циркуляра, осужденного всеми губернаторами и главами избирательных комиссий на фоне проведения выборов в нижнюю палату парламента. Как отмечает агентство, Голямреза занимал пост главы избирательной комиссии, отвечающей за контроль над проведением выборов в парламент. При этом, IRIB не указывает на связь произошедшего вечером в воскресенье теракта в Ширазе с конфликтом Голямрезы и местных чиновников на фоне выборов в парламент. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще 8 получили ранения. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230813/mecheti-1889851626.html

https://ria.ru/20230813/napadenie-1889857728.html

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в мире, иран, шираз