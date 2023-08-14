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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года
Российский рынок акций растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:07
2023-08-14T10:07
2023-08-14T14:26
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский рынок акций растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, следует из данных Московской биржи.К 10:05 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,49%, до 3202,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06%, до 1001,49 пункта.Индекс Мосбиржи достиг таких значений впервые с февраля 2022 года.Одновременно с этим продолжается снижение курса российской валюты. Так, доллар превысил отметку в 100 рублей, по ситуации на 10:09 мск поднявшись на 1,37 рубля, до 100,80 рубля. Евро дорожает на 1,49 рубля, до 110,26 рубля, юань — на 16 копеек, до 13,86 рубля.Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 8:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, россия, ртс
Экономика, Московская биржа, Россия, РТС
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся до 3202,55 пункта
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский рынок акций растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, следует из данных Московской биржи.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,49%, до 3202,55 пункта, долларовый индекс РТС
— на 0,06%, до 1001,49 пункта.
Индекс Мосбиржи достиг таких значений впервые с февраля 2022 года.
Одновременно с этим продолжается снижение курса российской валюты. Так, доллар превысил отметку в 100 рублей, по ситуации на 10:09 мск поднявшись на 1,37 рубля, до 100,80 рубля. Евро дорожает на 1,49 рубля, до 110,26 рубля, юань — на 16 копеек, до 13,86 рубля.
Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 8:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent
падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI
— на 1,06%, до 82,31 доллара.
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года