https://ria.ru/20230814/ikar-1890085168.html

Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings

Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings - РИА Новости, 14.08.2023

Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings

Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:42

2023-08-14T23:42

2023-08-14T23:42

туризм

екатеринбург

анталья (провинция)

анталия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила Росавиация. "Авиакомпания "Икар", которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров. Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург - предварительно, в 0.30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html

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анталья (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, анталья (провинция), анталия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире