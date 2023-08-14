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Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings
Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings - РИА Новости, 14.08.2023
Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings
Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:42
2023-08-14T23:42
2023-08-14T23:42
туризм
екатеринбург
анталья (провинция)
анталия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила Росавиация. "Авиакомпания "Икар", которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров. Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург - предварительно, в 0.30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, анталья (провинция), анталия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Туризм, Екатеринбург, Анталья (провинция), Анталия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Авиакомпания "Икар" доставила в Анталью пассажиров рейсов Red Wings
"Икар" доставила в Анталью около 400 авиапассажиров задержанных рейсов Red Wings