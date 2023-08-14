https://ria.ru/20230814/ikar-1889983936.html

Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи

Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи - РИА Новости, 14.08.2023

Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи

Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:15

2023-08-14T15:15

2023-08-14T15:15

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технеисправностью двух бортов перевозчика. Red Wings было рекомендовано оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению самолетов. Ведомство сообщало, что, предварительно, это может быть авиакомпания "Икар", а потом - что "Северный ветер". "По уточненным данным - "Икар", - ответили РИА Новости в Росавиации на вопрос, какая именно авиакомпания перевезет часть туристов Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно. В ведомстве пояснили, что эти авиакомпании дочерние, и некоторое время определялись, какая именно авиакомпания будет выполнять полет. Таким образом, авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Анталии и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 мск, из Антальи в Екатеринбург - в 23.15 мск.

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

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Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция