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Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи
Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи - РИА Новости, 14.08.2023
Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи
Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:15
2023-08-14T15:15
2023-08-14T15:15
туризм
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анталья (провинция)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технеисправностью двух бортов перевозчика. Red Wings было рекомендовано оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению самолетов. Ведомство сообщало, что, предварительно, это может быть авиакомпания "Икар", а потом - что "Северный ветер". "По уточненным данным - "Икар", - ответили РИА Новости в Росавиации на вопрос, какая именно авиакомпания перевезет часть туристов Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно. В ведомстве пояснили, что эти авиакомпании дочерние, и некоторое время определялись, какая именно авиакомпания будет выполнять полет. Таким образом, авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Анталии и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 мск, из Антальи в Екатеринбург - в 23.15 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Турция
Росавиация уточнила, какая авиакомпания вывезет туристов из Антальи
Росавиация: пассажиров Red Wings вывезет из Антальи авиакомпания "Икар"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Икар" перевезет часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технеисправностью двух бортов перевозчика. Red Wings было рекомендовано оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению самолетов. Ведомство сообщало, что, предварительно, это может быть авиакомпания "Икар", а потом - что "Северный ветер".
"По уточненным данным - "Икар", - ответили РИА Новости в Росавиации на вопрос, какая именно авиакомпания перевезет часть туристов Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно.
В ведомстве пояснили, что эти авиакомпании дочерние, и некоторое время определялись, какая именно авиакомпания будет выполнять полет.
Таким образом, авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Анталии
и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16.00 мск, из Антальи в Екатеринбург - в 23.15 мск.
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