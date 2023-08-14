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Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области - РИА Новости, 14.08.2023
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13:23 14.08.2023 (обновлено: 13:47 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/gribnik-1889943577.html
Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области
Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области - РИА Новости, 14.08.2023
Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области
Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:23
2023-08-14T13:47
хорошие новости
происшествия
курганская область
свердловская область
верхняя пышма
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской области. По информации ведомства, судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявления в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины, ушедшего в лес за грибами. Вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтерами она стала искать пенсионера в лесном массиве Далматовского района. &quot;К вечеру, выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, женщина на свой зов услышала слабый голос: &quot;Здесь&quot;. Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте&quot;, — говорится в сообщении.Пристав, "не растерявшись, позвала на помощь сотрудников МЧС", совместными усилиями они соорудили настил из веток, по которому смогли дотянуться до грибника и вытащить его из болота. Найденного мужчину госпитализировали.
https://ria.ru/20230810/spasenie-1889323755.html
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происшествия, курганская область, свердловская область, верхняя пышма
Хорошие новости, Происшествия, Курганская область, Свердловская область, Верхняя Пышма
Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области

В Курганской области пристав спасла увязшего по горло в болоте пожилого грибника

© Фото : пресс-служба судебных приставов Свердловской областиСудебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, которая спасла грибника, увязшего в болоте
Судебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, которая спасла грибника, увязшего в болоте - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба судебных приставов Свердловской области
Судебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, которая спасла грибника, увязшего в болоте
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской области.
По информации ведомства, судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявления в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины, ушедшего в лес за грибами. Вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтерами она стала искать пенсионера в лесном массиве Далматовского района.
«

"К вечеру, выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, женщина на свой зов услышала слабый голос: "Здесь". Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте", — говорится в сообщении.

Пристав, "не растерявшись, позвала на помощь сотрудников МЧС", совместными усилиями они соорудили настил из веток, по которому смогли дотянуться до грибника и вытащить его из болота.
Найденного мужчину госпитализировали.
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