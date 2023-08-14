https://ria.ru/20230814/gribnik-1889943577.html

Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области

Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области - РИА Новости, 14.08.2023

Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области

Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:23

2023-08-14T13:23

2023-08-14T13:47

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курганская область

свердловская область

верхняя пышма

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской области. По информации ведомства, судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявления в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины, ушедшего в лес за грибами. Вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтерами она стала искать пенсионера в лесном массиве Далматовского района. "К вечеру, выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, женщина на свой зов услышала слабый голос: "Здесь". Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте", — говорится в сообщении.Пристав, "не растерявшись, позвала на помощь сотрудников МЧС", совместными усилиями они соорудили настил из веток, по которому смогли дотянуться до грибника и вытащить его из болота. Найденного мужчину госпитализировали.

https://ria.ru/20230810/spasenie-1889323755.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курганская область, свердловская область, верхняя пышма