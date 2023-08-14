Пристав спасла грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области
В Курганской области пристав спасла увязшего по горло в болоте пожилого грибника
© Фото : пресс-служба судебных приставов Свердловской областиСудебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, которая спасла грибника, увязшего в болоте
Судебный пристав — исполнитель Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, которая спасла грибника, увязшего в болоте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Пристав из Верхней Пышмы спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте в Курганской области, сообщила пресс-служба судебных приставов Свердловской области.
По информации ведомства, судебный пристав Верхнепышминского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области Юлия Алимова, находясь в отпуске в Курганской области, прочитала объявления в СМИ о пропаже 80-летнего мужчины, ушедшего в лес за грибами. Вместе с полицейскими, сотрудниками МЧС и волонтерами она стала искать пенсионера в лесном массиве Далматовского района.
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"К вечеру, выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, женщина на свой зов услышала слабый голос: "Здесь". Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте", — говорится в сообщении.
Пристав, "не растерявшись, позвала на помощь сотрудников МЧС", совместными усилиями они соорудили настил из веток, по которому смогли дотянуться до грибника и вытащить его из болота.
Найденного мужчину госпитализировали.