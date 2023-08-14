https://ria.ru/20230814/gosduma-1889873034.html

В Госдуме предложили дополнить темы в "Разговоры о главном"

В Госдуме предложили дополнить темы в "Разговоры о главном" - РИА Новости, 14.08.2023

В Госдуме предложили дополнить темы в "Разговоры о главном"

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил добавить в "Разговоры о главном" темы ЖКХ и финансовой грамотности, письмо об этом он написал министру... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T06:21

2023-08-14T06:21

2023-08-14T06:21

общество

борис чернышов (депутат)

сергей кравцов

госдума рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил добавить в "Разговоры о главном" темы ЖКХ и финансовой грамотности, письмо об этом он написал министру просвещения РФ Сергею Кравцову, оно имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем включить в рабочую программу внеурочного курса "Разговоры о важном" наряду с общественно-политическими и историческими темами дополнительные направления. Речь идёт об обучении школьников финансовой грамотности и формированию семейного бюджета, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильному питанию и осознанному потреблению, а также инструментам решения широкого круга "взрослых" проблем: от оплаты коммунальных платежей, пользования сервисом "Госуслуги" до оформления ДТП и взаимоотношений с госорганами", - говорится в тексте письма. По словам Чернышова, это позволит в рамках школьной программы не только получить качественные знания, но научит ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений, поможет стать ответственным и законопослушным гражданином. Политик при этом отмечает, что с момента введения в российских школах внеурочного курса "Разговоры о важном" в сентябре 2022 года эта тема остаётся одной из самых дискуссионных среди педагогического сообщества, родителей и самих школьников. Ссылаясь на данные опросов учащихся и родителей, Чернышов отмечает, что чаще всего недовольство вызывает пересечение изучаемых в ходе "Разговоров о важном" тем с обязательной образовательной программой, "особенно это касается исторических событий и фактов".

https://ria.ru/20230811/podderzhka-1889514503.html

https://ria.ru/20230809/vychet-1888997272.html

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общество, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, госдума рф