https://ria.ru/20230814/gershkovich-1890049769.html

Посол США в России посетила в СИЗО Гершковича, сообщают СМИ

Посол США в России посетила в СИЗО Гершковича, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.08.2023

Посол США в России посетила в СИЗО Гершковича, сообщают СМИ

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в СИЗО в понедельник с обвиняемым в РФ американским журналистом Эваном Гершковичем,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:16

2023-08-14T19:16

2023-08-14T19:31

сша

россия

линн трейси

эван гершкович

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в СИЗО в понедельник с обвиняемым в РФ американским журналистом Эваном Гершковичем, пишет газета Wall Street Journal."В понедельник послу США в России был предоставлен доступ к заключенному в тюрьму журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу", - говорится в сообщении издания.Как отмечает газета, это третий визит посла США.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу срок ареста до 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html

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екатеринбург

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сша, россия, линн трейси, эван гершкович, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)