https://ria.ru/20230814/gaz-1889872716.html

Цена на газ может подскочить из-за забастовок в Австралии, считает эксперт

Цена на газ может подскочить из-за забастовок в Австралии, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2023

Цена на газ может подскочить из-за забастовок в Австралии, считает эксперт

Если забастовки рабочих в Австралии остановят работу крупных заводов сжиженного природного газа (СПГ), мировой рынок может потерять 50 миллиардов кубометров... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T06:14

2023-08-14T06:14

2023-08-14T06:15

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Если забастовки рабочих в Австралии остановят работу крупных заводов сжиженного природного газа (СПГ), мировой рынок может потерять 50 миллиардов кубометров газа и вернуться к биржевым ценам выше 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. Газовые котировки на лондонской бирже ICE в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов росли на 40%, поднимаясь почти до 500 долларов. Это в четыре раза ниже, чем в первой половине августа прошлого года, однако в два раза выше, чем в среднем в августе в 2017–2021 годах. Цены выросли из-за угрозы забастовок на заводах сжижения газа компаний Woodside и Chevron в Австралии – второго после США крупнейшего экспортера СПГ в мире. Это может нарушить около 10% мирового экспорта сжиженного газа. Западные СМИ сообщали, что Chevron и Woodside ведут переговоры с профсоюзами, чтобы предотвратить забастовки. "Если же по результатам забастовок австралийские активы Chevron и Woodside действительно остановят работу, мировой рынок может потерять порядка 50 миллиардов кубометров природного газа в годовом выражении. Котировки природного газа на рынках Европы и Азии при этом, несомненно, покажут существенный рост и с высокой вероятностью могут вернуться к рекордным показателям, которые наблюдались в 2022 году – свыше 1000 долларов", – считает Тимонин. Обусловлено это дефицитом на мировом рынке, который заставит потребителей из Европы и Азии конкурировать между собой за доступные объемы продукта, добавил он. Забастовки на австралийских активах проводились и в прошлом. Так, например, на заводе Shell Pluto LNG прошлым летом она проходила более двух месяцев – 76 дней. Учитывая предыдущий опыт, забастовка на австралийских активах может продлиться порядка двух-трёх месяцев и завершиться до конца текущего года, что приведет к нормализации цен, констатировал эксперт.

https://ria.ru/20230813/gaz-1889781273.html

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экономика, австралия, европа, азия, chevron , цены на нефть