https://ria.ru/20230814/gadyuki-1890021045.html

Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье

Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2023

Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье

Начало осенней миграции змей и неосторожное обращение с животными может стать причиной их укусов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:10

2023-08-14T17:10

2023-08-14T17:10

общество

московская область (подмосковье)

змеи

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начало осенней миграции змей и неосторожное обращение с животными может стать причиной их укусов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, слова которого цитирует Комлесхоз Подмосковья в своём официальном Telegram-канале."В Подмосковье зафиксировано несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение связано с неосторожным обращением с животными и приближающийся осенней миграцией змей. В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья", - отметил Баженов.Чтобы избежать укусов змей, Комлесхоз советует во время сбора грибов или прогулки в лесу создавать вокруг себя шум: топать землю, шуршать палкой, шаркать ногами и не забывать надевать плотную и высокую обувь. Обезопасить же свои дачные участки от путей миграций змей можно скосив бурьян, убрав сухую траву и выкорчевывав ненужные пни. "В Московской области гадюки занесены в Красную книгу и убивать их не нужно! Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей, и помните, змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230809/yastreb-1889122570.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), змеи