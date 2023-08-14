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Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2023
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17:10 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/gadyuki-1890021045.html
Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье
Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье - РИА Новости, 14.08.2023
Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье
Начало осенней миграции змей и неосторожное обращение с животными может стать причиной их укусов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:10
2023-08-14T17:10
общество
московская область (подмосковье)
змеи
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начало осенней миграции змей и неосторожное обращение с животными может стать причиной их укусов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, слова которого цитирует Комлесхоз Подмосковья в своём официальном Telegram-канале.&quot;В Подмосковье зафиксировано несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение связано с неосторожным обращением с животными и приближающийся осенней миграцией змей. В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья&quot;, - отметил Баженов.Чтобы избежать укусов змей, Комлесхоз советует во время сбора грибов или прогулки в лесу создавать вокруг себя шум: топать землю, шуршать палкой, шаркать ногами и не забывать надевать плотную и высокую обувь. Обезопасить же свои дачные участки от путей миграций змей можно скосив бурьян, убрав сухую траву и выкорчевывав ненужные пни. &quot;В Московской области гадюки занесены в Красную книгу и убивать их не нужно! Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей, и помните, змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены&quot;, - добавили в ведомстве.
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общество, московская область (подмосковье), змеи
Общество, Московская область (Подмосковье), змеи
Эксперт назвал причину нападения гадюк на людей в Подмосковье

Эксперт: причина укусов людей гадюками в Подмосковье — осенняя миграция змей

© РИА Новости / Дмитрий ДебабовГадюка греется на солнце
Гадюка греется на солнце - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Гадюка греется на солнце . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Начало осенней миграции змей и неосторожное обращение с животными может стать причиной их укусов, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, слова которого цитирует Комлесхоз Подмосковья в своём официальном Telegram-канале.
«

Подмосковье зафиксировано несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение связано с неосторожным обращением с животными и приближающийся осенней миграцией змей. В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья", - отметил Баженов.

Чтобы избежать укусов змей, Комлесхоз советует во время сбора грибов или прогулки в лесу создавать вокруг себя шум: топать землю, шуршать палкой, шаркать ногами и не забывать надевать плотную и высокую обувь. Обезопасить же свои дачные участки от путей миграций змей можно скосив бурьян, убрав сухую траву и выкорчевывав ненужные пни.
«

"В Московской области гадюки занесены в Красную книгу и убивать их не нужно! Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей, и помните, змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены", - добавили в ведомстве.

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ОбществоМосковская область (Подмосковье)змеи
 
 
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