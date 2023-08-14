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В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе ИИ - РИА Новости, 14.08.2023
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Новое оружие России
 
06:34 14.08.2023 (обновлено: 08:39 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/fpv-dron-1889873833.html
В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе ИИ
В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе ИИ - РИА Новости, 14.08.2023
В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе ИИ
Тульские разработчики беспилотных летательных аппаратов создали на основе нейросети систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства "Овод", способную... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:34
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новое оружие россии
безопасность
россия
технологии
андрей иванов
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Тульские разработчики беспилотных летательных аппаратов создали на основе нейросети систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства "Овод", способную атаковать как статические, так и динамические цели без участия человека, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов. "Для беспилотного воздушного судна (БВС) "Овод" разработана система самонаведения, которая реализована с помощью нейросети, анализирующей и позволяющей осуществить захват (цели), анализирующей статические и динамические объекты. И это помогает в итоге оператору БВС не только обнаружить и, скажем, захватить цель, но и в автономном режиме ее поразить. Причем, обращаю внимание, это не только статические объекты, но и динамические. Точность применения при этом порядка 90%", - сообщил собеседник агентства. Система самонаведения дронов-камикадзе прошла многократные и многоуровневые испытания на полигонах и в скором времени, по словам разработчика, будет испытана уже в боевых условиях в зоне спецоперации на линии фронта. Беспилотник-камикадзе системы "Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Устройства этих моделей обеспечивают в числе прочего прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. С помощью системы самонаведения оператор сможет фиксировать дрон на необходимой ему цели и отдавать беспилотнику команду атаковать - после этого заход на цель и пикирование дрон выполнит сам, без участия человека. Партии "Оводов" уже применяют в подразделениях группировки войск "Юг" Вооруженных сил России на авдеевском и запорожском направлениях. Стоимость каждого такого дрона составляет от 40 тысяч рублей за первую версию, и около 65 тысяч рублей за "Овод" версии 2.0.
https://ria.ru/20230813/spetsoperatsiya-1889792590.html
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РИА Новости
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Система самонаведения для дронов-камикадзе "Овод"
Систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства "Овод" на основе нейросети создали в России, рассказал РИА Новости руководитель проектной группы. Система позволяет атаковать как статические, так и динамические цели, точность ее применения – около 90%. Ее уже протестировали и, по словам разработчика, вскоре испытают в зоне спецоперации.
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безопасность, россия, технологии, андрей иванов
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Технологии, Андрей Иванов
В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе ИИ

В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе нейросети

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Тульские разработчики беспилотных летательных аппаратов создали на основе нейросети систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства "Овод", способную атаковать как статические, так и динамические цели без участия человека, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы Андрей Иванов.
"Для беспилотного воздушного судна (БВС) "Овод" разработана система самонаведения, которая реализована с помощью нейросети, анализирующей и позволяющей осуществить захват (цели), анализирующей статические и динамические объекты. И это помогает в итоге оператору БВС не только обнаружить и, скажем, захватить цель, но и в автономном режиме ее поразить. Причем, обращаю внимание, это не только статические объекты, но и динамические. Точность применения при этом порядка 90%", - сообщил собеседник агентства.
Система самонаведения дронов-камикадзе прошла многократные и многоуровневые испытания на полигонах и в скором времени, по словам разработчика, будет испытана уже в боевых условиях в зоне спецоперации на линии фронта.
Беспилотник-камикадзе системы "Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Устройства этих моделей обеспечивают в числе прочего прием видеоизображения по дополнительному видеорадиоканалу в режиме реального времени. Оператор, управляющий таким дроном, может видеть изображение с видеокамеры при помощи мониторов, телевизоров, видеошлемов или видеоочков. С помощью системы самонаведения оператор сможет фиксировать дрон на необходимой ему цели и отдавать беспилотнику команду атаковать - после этого заход на цель и пикирование дрон выполнит сам, без участия человека.
Партии "Оводов" уже применяют в подразделениях группировки войск "Юг" Вооруженных сил России на авдеевском и запорожском направлениях. Стоимость каждого такого дрона составляет от 40 тысяч рублей за первую версию, и около 65 тысяч рублей за "Овод" версии 2.0.
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