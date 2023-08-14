https://ria.ru/20230814/fosagro-1890060713.html

Эксперты: экспорт сложных удобрений может стать невыгоден производителям

Эксперты: экспорт сложных удобрений может стать невыгоден производителям - РИА Новости, 14.08.2023

Эксперты: экспорт сложных удобрений может стать невыгоден производителям

В начале августа на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 сентября 2023 года... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:30

2023-08-14T20:30

2023-08-14T20:30

экономика

белоруссия

виктор иванов (политик)

россия

алексей сазанов

фосагро

еврохим

министерство финансов рф (минфин россии)

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В начале августа на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года устанавливается единая адвалорная ставка (по проценту от стоимости вывозимой продукции) вывозной таможенной пошлины в размере 8% для всех видов удобрений. Ожидаемая прибыль госбюджета составит 87 миллиардов рублей.Подводные камниОднако, как считают ряд представителей отрасли и экспертов, такая мера может негативно отразиться на инвестиционном потенциале и конкурентоспособности на мировом рынке производителей сложных минудобрений.Так, компания "ФосАгро" - лидер по поставкам минеральных удобрений на российский рынок - 9 августа обнародовала свои комментарии к законопроекту. В заявлении генерального директора Михаила Рыбникова, в частности, говорится: "Обсуждаемые параметры экспортной пошлины не учитывают себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции, которая сильно отличается для разных видов минеральных удобрений с различной концентрацией питательных веществ".По словам Рыбникова, производство хлористого калия представляет собой только добычу и обогащение калийной руды, а переработка газа в аммиак и затем в удобрения обходится значительно дешевле, чем выпуск фосфорных и сложных удобрений, производственная цепочка которых значительно длиннее."Если фактор разной себестоимости и рентабельности не будет учтён при выработке фискальных механизмов, будет наблюдаться несправедливый перекос в распределении налоговой нагрузки между компаниями отрасли. Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном рынке", - цитирует пресс-служба слова Рыбникова.Проблема пошлин"В прошлом году резко упал экспорт минеральных удобрений из России и Белоруссии в связи с санкциями. И одновременно на этом фоне произошел скачок цен на природный газ и другие энергоносители, который очень негативным образом ударил по европейским и американским производителям минеральных удобрений. Соответственно, они выпуск сократили", - пояснил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.В результате экспортные цены на российские удобрения тогда выросли - даже в условиях санкций. Ориентируясь на показатели 2022 года, российский Минфин ожидал, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступлений в размере 119 миллиардов рублей только за полгода. Однако, как сообщил журналистам в июне замминистра финансов Алексей Сазанов, бюджет за полгода получил лишь около 5% от запланированной суммы - всего порядка 5-6 миллиардов рублей.В чем причина?Действующая пошлина – "плавающая". Она устанавливает ставку в размере 23,5%, взимаемую с разницы между таможенной стоимостью удобрений и чертой отсечения, установленной на уровне 450 долларов за тонну. Все, что дешевле этой суммы, можно вывозить беспошлинно.В нынешнем же году цены на калийные и азотные удобрения упали ниже черты отсечения. Их производители практически не платили пошлину, а, по данным Рыбникова, 2/3 того, что было собрано в бюджет в первом полугодии, заплатил крупнейший производитель сложных и фосфорных удобрений - Группа "ФосАгро".Чем проще, тем выгоднейПравительство предлагает ввести 8%-ную ставку пошлины. Однако, по мнению экспертов, в этом случае в выигрыше снова фактически окажутся производители, у которых в товарной линейке – более "простые" в производстве позиции."Нужно отметить, что эта пошлина безусловно позволит справиться с задачей наполнения бюджета, тем более что период ее действия продлен до конца 2024 года. Однако, с точки зрения распределения нагрузки между всеми участниками отрасли ставка должна быть разделена между видами удобрений. В случае применения предлагаемой единой пошлины основная нагрузка по платежам ляжет на производителей, у которых большую долю в производстве занимают сложные удобрения, в первую очередь "Фосагро" и "Еврохим", - говорит президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.Чем сложнее номенклатура продукции того или иного предприятия, тем экспортная пошлина будет больше давить на его рентабельность, добавляет Леонид Хазанов. По его оценке, в результате взимания 8%-ной пошлины размер выплат, например, Уралхима составит около 8-9 млрд рублей, "Еврохима" - до 20 млрд рублей, "ФосАгро" - 32-35 млрд рублей."Для более корректного распределения нагрузки между всеми участниками отрасли, будет правильно устанавливать пошлину с разными ставками в зависимости от вида экспортируемого удобрения. Для сохранения баланса между сегментами рынка минеральных удобрений, ставка на сложные удобрения должна быть на 1-2 процентных пункта ниже, чем для одинарных азотных и калийных удобрений", - резюмирует Иванов.

https://ria.ru/20230803/investitsii-1887980983.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887056238.html

https://ria.ru/20230801/minudobreniya-1887688078.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, виктор иванов (политик), россия, алексей сазанов, фосагро, еврохим, министерство финансов рф (минфин россии)