"Испытано в бою". Что показали на "Армии-2023"
© РИА НовостиЗащищенный автомобиль "Титан" для ВДВ и спецназа на форуме "Армия-2023"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи участников со всего мира, десятки тысяч образцов вооружения и боевой техники, контракты на миллиарды долларов — в подмосковном парке "Патриот" открылся IX военно-технический форум "Армия-2023". В этом году российская оборонка демонстрирует новинки, созданные с учетом опыта специальной военной операции. О том, что увидели посетители, — в репортаже РИА Новости.
Больше брони
Утренний дождь внес коррективы в программу: торжественную церемонию открытия, вопреки традициям, провели в помещении, а не на центральной площади КВЦ "Патриот".
Впрочем, к 13:00 выглянуло солнце, и посетители отправились осматривать уличную экспозицию, где собрана техника всех видов и родов Вооруженных сил. В этом году выставку дополнили многочисленными стендами с портретами героев СВО и описанием их подвигов.
Слева от центрального входа — тяжелая бронетехника. В ряд выстроились танки Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-64М, а также боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 "Бережок". Большинство — с камуфляжными комплектами "Накидка", скрывающими машину не только от глаз противника, но и от его приборов наблюдения.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБеспилотный бронеавтомобиль "Зубило" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
"Эти комплекты уже испытали в боях, и они проявили себя самым лучшим образом, — рассказал капитан Сергей Иванов. — Танк — очень "горячая" цель, его легко обнаружить с помощью тепловизора. "Накидка" частично блокирует тепловое излучение. Конечно, машина не становится невидимой. Однако заметность снижается. А это, в свою очередь, повышает выживаемость".
Важный урок, усвоенный военными, — брони много не бывает. Для тяжелой техники промышленность разработала продвинутый вариант "мангалов" — противокумулятивных "козырьков" на башне, защищающих от ПТУРов-"крышебоев". Эти блоки динамической защиты гораздо эффективнее, чем кустарные решетки, которые наваривают прямо на передовой.
Обшитые стальными листами автомобили "Тигр-М" и КамАЗ-53501 выдерживают попадание пули калибра 7,62 миллиметра и близкий разрыв артиллерийского снаряда. Крайне существенное дополнение — ведь под ударом прежде всего машины, перевозящие личный состав.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-4Е Вооруженных сил Украины, захваченный в ходе освобождения Донецкой Народной Республики, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Бронетранспортер БТР-4Е Вооруженных сил Украины, захваченный в ходе освобождения Донецкой Народной Республики, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
От дронов-камикадзе, способных прицельно бить по уязвимым зонам, — десятки различных "глушилок" для нарушения связи между БПЛА и оператором. Одна из самых перспективных — модульный комплекс "Тритон", подавляющий каналы управления и передачу данных FPV-дронов в четырех диапазонах.
На дальнюю перспективу
Разумеется, не обошлось без изделий, еще не вышедших в серийное производство: танк Т-14 "Армата", БТР Б-10 и БМП Б-11 на платформе "Курганец-25", БТР "Бумеранг". Впрочем, их показывали и раньше. А вот у "Мальвы" — первой в России колесной 152-миллиметровой гаубицы — премьера.
Такая база дает пушке ряд серьезных преимуществ. Машина способна быстро развернуться на позиции и после нескольких залпов уехать, не дожидаясь "ответки".
Орудие — нарезная гаубица 2А64 с длиной ствола в 47 калибров, как у гусеничной САУ "Мста-С". Благодаря отказу от башни и бронирования новинка значительно легче (32 тонны против 42). Это упрощает доставку военно-транспортной авиацией. Пушка "всеядная", стреляет всей номенклатурой 152-миллиметровых снарядов, в том числе корректируемых на дальность до 25 километров.
Еще одно новшество — бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на платформе "Армата". Такие в войсках на вес золота: позволяют оттащить подбитую технику в тыл, отремонтировать и вернуть в бой.
"Т-16 уникальна, это компьютер на гусеницах, — объясняет майор Юрий Ивлиев. — Экипаж из трех человек получает изображение с камер кругового обзора на специальные дисплеи. Чтобы пристыковаться к подбитому танку, не нужно выходить наружу. Кроме того, есть защита от мин, реагирующих на изменение электромагнитного поля, а также блоки динамической защиты. При необходимости борта можно прикрыть противокумулятивными экранами".
Беспилотные новинки
Украинский конфликт стал первым в истории, где массово применяют беспилотники. Стенды с БПЛА — пожалуй, самые многочисленные. Компаний-производителей — десятки.
Есть оригинальные решения. Например, разведывательный дрон Supercam SX300H от ГК "Беспилотные системы", совмещающий преимущества коптеров самолетного и вертолетного типа. Грубо говоря, есть и крылья, и несущие винты. Оператор может приказать зависнуть в воздухе, а потом быстро сменить позицию "по-самолетному". "Суперкамы" ограниченно уже применяются на фронте.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетители на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
А "Грифон-61Т" — это, по сути, многофункциональная привязная платформа, способная висеть на одном месте до семи суток. Питание и передача информации — по кабелю. Незаменимая вещь для разведки и мониторинга обстановки. Вдобавок физически привязанный к земле дрон невозможно увести средствами радиоэлектронной борьбы.
Представлены и хорошо известные по многочисленным роликам в соцсетях дроны-камикадзе "Ланцет", поразившие уже около 500 целей. В компании Zala обещают скоро показать новый вариант, действующий по принципу "роя". Не исключено, что это произойдет на следующем форуме "Армия".