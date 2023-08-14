https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html

"Испытано в бою". Что показали на "Армии-2023"

"Испытано в бою". Что показали на "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

"Испытано в бою". Что показали на "Армии-2023"

Тысячи участников со всего мира, десятки тысяч образцов вооружения и боевой техники, контракты на миллиарды долларов — в подмосковном парке "Патриот" открылся... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:41

2023-08-14T17:41

2023-08-14T17:54

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форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи участников со всего мира, десятки тысяч образцов вооружения и боевой техники, контракты на миллиарды долларов — в подмосковном парке "Патриот" открылся IX военно-технический форум "Армия-2023". В этом году российская оборонка демонстрирует новинки, созданные с учетом опыта специальной военной операции. О том, что увидели посетители, — в репортаже РИА Новости.Больше брониУтренний дождь внес коррективы в программу: торжественную церемонию открытия, вопреки традициям, провели в помещении, а не на центральной площади КВЦ "Патриот".Впрочем, к 13:00 выглянуло солнце, и посетители отправились осматривать уличную экспозицию, где собрана техника всех видов и родов Вооруженных сил. В этом году выставку дополнили многочисленными стендами с портретами героев СВО и описанием их подвигов.Слева от центрального входа — тяжелая бронетехника. В ряд выстроились танки Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-64М, а также боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 "Бережок". Большинство — с камуфляжными комплектами "Накидка", скрывающими машину не только от глаз противника, но и от его приборов наблюдения."Эти комплекты уже испытали в боях, и они проявили себя самым лучшим образом, — рассказал капитан Сергей Иванов. — Танк — очень "горячая" цель, его легко обнаружить с помощью тепловизора. "Накидка" частично блокирует тепловое излучение. Конечно, машина не становится невидимой. Однако заметность снижается. А это, в свою очередь, повышает выживаемость".Важный урок, усвоенный военными, — брони много не бывает. Для тяжелой техники промышленность разработала продвинутый вариант "мангалов" — противокумулятивных "козырьков" на башне, защищающих от ПТУРов-"крышебоев". Эти блоки динамической защиты гораздо эффективнее, чем кустарные решетки, которые наваривают прямо на передовой.Обшитые стальными листами автомобили "Тигр-М" и КамАЗ-53501 выдерживают попадание пули калибра 7,62 миллиметра и близкий разрыв артиллерийского снаряда. Крайне существенное дополнение — ведь под ударом прежде всего машины, перевозящие личный состав.От дронов-камикадзе, способных прицельно бить по уязвимым зонам, — десятки различных "глушилок" для нарушения связи между БПЛА и оператором. Одна из самых перспективных — модульный комплекс "Тритон", подавляющий каналы управления и передачу данных FPV-дронов в четырех диапазонах.На дальнюю перспективуРазумеется, не обошлось без изделий, еще не вышедших в серийное производство: танк Т-14 "Армата", БТР Б-10 и БМП Б-11 на платформе "Курганец-25", БТР "Бумеранг". Впрочем, их показывали и раньше. А вот у "Мальвы" — первой в России колесной 152-миллиметровой гаубицы — премьера.Такая база дает пушке ряд серьезных преимуществ. Машина способна быстро развернуться на позиции и после нескольких залпов уехать, не дожидаясь "ответки".Орудие — нарезная гаубица 2А64 с длиной ствола в 47 калибров, как у гусеничной САУ "Мста-С". Благодаря отказу от башни и бронирования новинка значительно легче (32 тонны против 42). Это упрощает доставку военно-транспортной авиацией. Пушка "всеядная", стреляет всей номенклатурой 152-миллиметровых снарядов, в том числе корректируемых на дальность до 25 километров.Еще одно новшество — бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на платформе "Армата". Такие в войсках на вес золота: позволяют оттащить подбитую технику в тыл, отремонтировать и вернуть в бой."Т-16 уникальна, это компьютер на гусеницах, — объясняет майор Юрий Ивлиев. — Экипаж из трех человек получает изображение с камер кругового обзора на специальные дисплеи. Чтобы пристыковаться к подбитому танку, не нужно выходить наружу. Кроме того, есть защита от мин, реагирующих на изменение электромагнитного поля, а также блоки динамической защиты. При необходимости борта можно прикрыть противокумулятивными экранами".Беспилотные новинкиУкраинский конфликт стал первым в истории, где массово применяют беспилотники. Стенды с БПЛА — пожалуй, самые многочисленные. Компаний-производителей — десятки.Есть оригинальные решения. Например, разведывательный дрон Supercam SX300H от ГК "Беспилотные системы", совмещающий преимущества коптеров самолетного и вертолетного типа. Грубо говоря, есть и крылья, и несущие винты. Оператор может приказать зависнуть в воздухе, а потом быстро сменить позицию "по-самолетному". "Суперкамы" ограниченно уже применяются на фронте.А "Грифон-61Т" — это, по сути, многофункциональная привязная платформа, способная висеть на одном месте до семи суток. Питание и передача информации — по кабелю. Незаменимая вещь для разведки и мониторинга обстановки. Вдобавок физически привязанный к земле дрон невозможно увести средствами радиоэлектронной борьбы.Представлены и хорошо известные по многочисленным роликам в соцсетях дроны-камикадзе "Ланцет", поразившие уже около 500 целей. В компании Zala обещают скоро показать новый вариант, действующий по принципу "роя". Не исключено, что это произойдет на следующем форуме "Армия".

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1889927925.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Экспозиция современной тяжелой бронетехники, модернизированной с учетом опыта СВО форум «Армия-2023» 2023-08-14T17:41 true PT1M20S

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

т-90м, т-72б3, форум "армия — 2023", бмп-3