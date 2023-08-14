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Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
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14:15 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"
Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:15
2023-08-14T14:15
безопасность
кубинка
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии открытия форума. "На "Армии-2023" традиционно представлены самые востребованные изделия, новые и перспективные разработки. При этом у выставочной экспозиции в этом году есть своя особенность: некоторые хорошо знакомые многим образцы претерпели существенные изменения, получив новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин", - сказал он. "Рассчитываем, что все участники и гости "Армии-2023" по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс, повышая уровень разработок и наращивая темпы производства", - добавил вице-премьер. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1889962616.html
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кубинка
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Дарья Буймова
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безопасность, кубинка, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Патриот, Форум "Армия — 2023"
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"

Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВ пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии открытия форума.
"На "Армии-2023" традиционно представлены самые востребованные изделия, новые и перспективные разработки. При этом у выставочной экспозиции в этом году есть своя особенность: некоторые хорошо знакомые многим образцы претерпели существенные изменения, получив новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин", - сказал он.
Автоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой (смешанной группировкой) войск ПВО Поляна-Д4М1
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14:10
"Рассчитываем, что все участники и гости "Армии-2023" по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс, повышая уровень разработок и наращивая темпы производства", - добавил вице-премьер.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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13:19
 
БезопасностьКубинкаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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