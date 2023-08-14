https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"
Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:15
2023-08-14T14:15
2023-08-14T14:15
безопасность
кубинка
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии открытия форума. "На "Армии-2023" традиционно представлены самые востребованные изделия, новые и перспективные разработки. При этом у выставочной экспозиции в этом году есть своя особенность: некоторые хорошо знакомые многим образцы претерпели существенные изменения, получив новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин", - сказал он. "Рассчитываем, что все участники и гости "Армии-2023" по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс, повышая уровень разработок и наращивая темпы производства", - добавил вице-премьер. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1889962616.html
https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html
кубинка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Патриот, Форум "Армия — 2023"
Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"
Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме "Армия-2023"
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии открытия форума.
"На "Армии-2023" традиционно представлены самые востребованные изделия, новые и перспективные разработки. При этом у выставочной экспозиции в этом году есть своя особенность: некоторые хорошо знакомые многим образцы претерпели существенные изменения, получив новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин", - сказал он.
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"Рассчитываем, что все участники и гости "Армии-2023" по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс, повышая уровень разработок и наращивая темпы производства", - добавил вице-премьер.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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