https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html

Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"

Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"

Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:15

2023-08-14T14:15

2023-08-14T14:15

безопасность

кубинка

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии открытия форума. "На "Армии-2023" традиционно представлены самые востребованные изделия, новые и перспективные разработки. При этом у выставочной экспозиции в этом году есть своя особенность: некоторые хорошо знакомые многим образцы претерпели существенные изменения, получив новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин", - сказал он. "Рассчитываем, что все участники и гости "Армии-2023" по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс, повышая уровень разработок и наращивая темпы производства", - добавил вице-премьер. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/forum-1889962616.html

https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html

кубинка

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

безопасность, кубинка, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), патриот, форум "армия — 2023"