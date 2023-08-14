https://ria.ru/20230814/forum-1889962616.html
На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна"
На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна" - РИА Новости, 14.08.2023
На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна"
Обновлённую автоматизированную систему управления (АСУ) войсками "Поляна-Д4М1" впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:10
2023-08-14T14:10
2023-08-14T14:15
безопасность
кубинка
россия
российская электроника
ростех
зрк с-300
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг- РИА Новости. Обновлённую автоматизированную систему управления (АСУ) войсками "Поляна-Д4М1" впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба предприятия-разработчика системы - холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Росэлектроника" впервые представила на форуме "Армия-2023" обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками "Поляна-Д4М1". Модернизированный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией военно-воздушных сил и военно-морского флота", - говорится в сообщении. В "Росэлектронике" напомнили, что ранее "Поляна" управляла только зенитно-ракетными комплексами войск противовоздушной обороны большой (типа С-300), средней (типа "Бук") и малой (типа "Тор" и "Тунгуска") дальности. Модернизированная система позволяет одновременно управлять 14 объектами, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 километров, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности АСУ могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов. Новая АСУ размещена на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций. Помимо мобильного варианта исполнения "Поляна-Д4М1" имеет в составе автономное автоматизированное рабочее место, предназначенное для оснащения стационарных командных пунктов войск. "Поляна-Д4М1" обеспечивает тренировку боевых расчетов и несение дежурств, а в военное время – управление огнем подчиненных подразделений на основе данных, получаемых от средств радиолокационной разведки. Время реакции системы на открытие огня составляет 2-3 секунды. "Модернизированная "Поляна-Д4М1" – новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. Он способен обеспечить надежную защиту как воинских формирований, так и объектов государственного управления и промышленных предприятий" – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/bezopasnost-1889954075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, россия, российская электроника, ростех, зрк с-300, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Российская электроника, Ростех, ЗРК С-300, Форум "Армия — 2023"
На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна"
На "Армии" показали обновленную систему "Поляна", связавшую ПВО с авиацией
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг- РИА Новости.
Обновлённую автоматизированную систему управления (АСУ) войсками "Поляна-Д4М1" впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба предприятия-разработчика системы - холдинга "Росэлектроника"
(входит в "Ростех").
"Росэлектроника" впервые представила на форуме "Армия-2023" обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками "Поляна-Д4М1". Модернизированный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией военно-воздушных сил и военно-морского флота", - говорится в сообщении.
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В "Росэлектронике" напомнили, что ранее "Поляна" управляла только зенитно-ракетными комплексами войск противовоздушной обороны большой (типа С-3
00), средней (типа "Бук") и малой (типа "Тор" и "Тунгуска") дальности.
Модернизированная система позволяет одновременно управлять 14 объектами, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 километров, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности АСУ могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов.
Новая АСУ размещена на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций. Помимо мобильного варианта исполнения "Поляна-Д4М1" имеет в составе автономное автоматизированное рабочее место, предназначенное для оснащения стационарных командных пунктов войск.
"Поляна-Д4М1" обеспечивает тренировку боевых расчетов и несение дежурств, а в военное время – управление огнем подчиненных подразделений на основе данных, получаемых от средств радиолокационной разведки. Время реакции системы на открытие огня составляет 2-3 секунды.
"Модернизированная "Поляна-Д4М1" – новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. Он способен обеспечить надежную защиту как воинских формирований, так и объектов государственного управления и промышленных предприятий" – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации
(управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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