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На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна"

На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна" - РИА Новости, 14.08.2023

На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна"

Обновлённую автоматизированную систему управления (АСУ) войсками "Поляна-Д4М1" впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:10

2023-08-14T14:10

2023-08-14T14:15

безопасность

кубинка

россия

российская электроника

ростех

зрк с-300

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг- РИА Новости. Обновлённую автоматизированную систему управления (АСУ) войсками "Поляна-Д4М1" впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба предприятия-разработчика системы - холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Росэлектроника" впервые представила на форуме "Армия-2023" обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками "Поляна-Д4М1". Модернизированный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией военно-воздушных сил и военно-морского флота", - говорится в сообщении. В "Росэлектронике" напомнили, что ранее "Поляна" управляла только зенитно-ракетными комплексами войск противовоздушной обороны большой (типа С-300), средней (типа "Бук") и малой (типа "Тор" и "Тунгуска") дальности. Модернизированная система позволяет одновременно управлять 14 объектами, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 километров, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности АСУ могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов. Новая АСУ размещена на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций. Помимо мобильного варианта исполнения "Поляна-Д4М1" имеет в составе автономное автоматизированное рабочее место, предназначенное для оснащения стационарных командных пунктов войск. "Поляна-Д4М1" обеспечивает тренировку боевых расчетов и несение дежурств, а в военное время – управление огнем подчиненных подразделений на основе данных, получаемых от средств радиолокационной разведки. Время реакции системы на открытие огня составляет 2-3 секунды. "Модернизированная "Поляна-Д4М1" – новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. Он способен обеспечить надежную защиту как воинских формирований, так и объектов государственного управления и промышленных предприятий" – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/bezopasnost-1889954075.html

https://ria.ru/20230814/malva-1889878109.html

кубинка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, кубинка, россия, российская электроника, ростех, зрк с-300, форум "армия — 2023"