https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html

Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство

Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство - РИА Новости, 14.08.2023

Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство

Россия предлагает иностранным партнерам развивать сотрудничество в сфере ВТС - в подготовке кадров, военнослужащих, организации учений, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:19

2023-08-14T13:19

2023-08-14T13:26

безопасность

форум "армия — 2023"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия предлагает иностранным партнерам развивать сотрудничество в сфере ВТС - в подготовке кадров, военнослужащих, организации учений, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия"."Намерены активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого выгодного партнерства. Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе, в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений", - сказал он."Рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты. Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире", - сказал он в видеообращении к участникам мероприятия.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/forum-1889940086.html

https://ria.ru/20230814/armiya-1889927223.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

безопасность, форум "армия — 2023", россия, владимир путин