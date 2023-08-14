https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html
Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство
Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство - РИА Новости, 14.08.2023
Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство
Россия предлагает иностранным партнерам развивать сотрудничество в сфере ВТС - в подготовке кадров, военнослужащих, организации учений, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:19
2023-08-14T13:19
2023-08-14T13:26
безопасность
форум "армия — 2023"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия предлагает иностранным партнерам развивать сотрудничество в сфере ВТС - в подготовке кадров, военнослужащих, организации учений, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия"."Намерены активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого выгодного партнерства. Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе, в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений", - сказал он."Рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты. Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире", - сказал он в видеообращении к участникам мероприятия.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/forum-1889940086.html
https://ria.ru/20230814/armiya-1889927223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, форум "армия — 2023", россия, владимир путин
Безопасность, Форум "Армия — 2023", Россия, Владимир Путин
Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство
Путин призвал участников "Армии-2023" развить сотрудничество в подготовке кадров
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Россия предлагает иностранным партнерам развивать сотрудничество в сфере ВТС - в подготовке кадров, военнослужащих, организации учений, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении
к участникам форума "Армия".
"Намерены активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого выгодного партнерства. Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе, в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений", - сказал он.
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"Рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты. Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире", - сказал он в видеообращении к участникам мероприятия.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Церемония открытия форума "Армия-2023"