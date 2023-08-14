https://ria.ru/20230814/forum-1889940086.html

Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ

Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ - РИА Новости, 14.08.2023

Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия" заявил, что в РФ растет рынок продуктов, использующих искусственный интеллект. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:15

2023-08-14T13:15

2023-08-14T13:23

россия

форум "армия — 2023"

безопасность

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия" заявил, что в РФ растет рынок продуктов, использующих искусственный интеллект."Предлагаем обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, Амфибии и беспилотники. Отмечу также, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях", - сказал глава государства в своем видеообращении."Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230814/fpv-dron-1889873833.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, форум "армия — 2023", безопасность