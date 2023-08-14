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Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ - РИА Новости, 14.08.2023
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13:15 14.08.2023 (обновлено: 13:23 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/forum-1889940086.html
Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ
Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ - РИА Новости, 14.08.2023
Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия" заявил, что в РФ растет рынок продуктов, использующих искусственный интеллект. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:15
2023-08-14T13:23
россия
форум "армия — 2023"
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия" заявил, что в РФ растет рынок продуктов, использующих искусственный интеллект."Предлагаем обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, Амфибии и беспилотники. Отмечу также, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях", - сказал глава государства в своем видеообращении."Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта", - сказал Путин.
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россия, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Путин заявил о росте рынка продуктов с ИИ

Путин в обращении к участникам "Армии-2023" заявил о росте рынка продуктов с ИИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума "Армия" заявил, что в РФ растет рынок продуктов, использующих искусственный интеллект.
"Предлагаем обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, Амфибии и беспилотники. Отмечу также, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях", - сказал глава государства в своем видеообращении.
"Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта", - сказал Путин.
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