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Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"
Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023". РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:08
2023-08-14T13:08
2023-08-14T15:28
форум "армия — 2023"
россия
владимир путин
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КУБИНКА, 14 авг — РИА Новости. Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023".По словам президента, речь идет о равноправном взаимодействии с теми государствами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия предлагает сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих и организации совместных учений, подчеркнул он.Путин также указал на необходимость совместного создания равной и неделимой системы безопасности, надежно защищающей каждую страну.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2023", россия, владимир путин
Форум "Армия — 2023", Россия, Владимир Путин
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"
Путин: Россия готова к равноправному военно-техническому сотрудничеству
КУБИНКА, 14 авг — РИА Новости.
Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении
к участникам форума "Армия-2023".
По словам президента, речь идет о равноправном взаимодействии с теми государствами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия предлагает сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих и организации совместных учений, подчеркнул он.
Путин также указал на необходимость совместного создания равной и неделимой системы безопасности, надежно защищающей каждую страну.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
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