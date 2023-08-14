https://ria.ru/20230814/forum-1889937580.html

Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"

Путин обратился к участникам форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"

Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023". РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:08

2023-08-14T13:08

2023-08-14T15:28

форум "армия — 2023"

россия

владимир путин

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КУБИНКА, 14 авг — РИА Новости. Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023".По словам президента, речь идет о равноправном взаимодействии с теми государствами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия предлагает сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих и организации совместных учений, подчеркнул он.Путин также указал на необходимость совместного создания равной и неделимой системы безопасности, надежно защищающей каждую страну.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

форум "армия — 2023", россия, владимир путин