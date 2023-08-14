Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 14.08.2023 (обновлено: 15:28 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/forum-1889937580.html
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"
Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023". РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:08
2023-08-14T15:28
форум "армия — 2023"
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
КУБИНКА, 14 авг — РИА Новости. Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023".По словам президента, речь идет о равноправном взаимодействии с теми государствами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия предлагает сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих и организации совместных учений, подчеркнул он.Путин также указал на необходимость совместного создания равной и неделимой системы безопасности, надежно защищающей каждую страну.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "армия — 2023", россия, владимир путин
Форум "Армия — 2023", Россия, Владимир Путин
Путин обратился к участникам форума "Армия-2023"

Путин: Россия готова к равноправному военно-техническому сотрудничеству

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА, 14 авг — РИА Новости. Россия готова углублять военно-техническое сотрудничество с другими странами, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума "Армия-2023".
По словам президента, речь идет о равноправном взаимодействии с теми государствами, которые защищают свои национальные интересы и суверенный путь развития. В частности, Россия предлагает сотрудничество в подготовке кадров, обучении военнослужащих и организации совместных учений, подчеркнул он.
Путин также указал на необходимость совместного создания равной и неделимой системы безопасности, надежно защищающей каждую страну.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.
Шойгу: Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу
13:17
 
Форум "Армия — 2023"РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала