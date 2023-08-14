https://ria.ru/20230814/forum-1889937241.html
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"
Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:05
2023-08-14T13:05
2023-08-14T13:05
денис мантуров
министерство обороны ирана
форум "армия — 2023"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889926998_0:241:2591:1698_1920x0_80_0_0_5f9b060b3a0ac30b8752c294548149be.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного ведомства, передаёт корреспондент РИА Новости. На иранском стенде, одном из самых больших среди иностранных делегаций, Мантурову показали спутник Serehr-811, а также комплексы разведки и антидроновые системы. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1889927925.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889926998_289:0:2553:1698_1920x0_80_0_0_e6b6fc27ba945b360573a3dc9781afb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, министерство обороны ирана, форум "армия — 2023", безопасность
Денис Мантуров, Министерство обороны Ирана, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"
Глава Минпромторга Мантуров осмотрел стенд минобороны Ирана на "Армии-2023"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного ведомства, передаёт корреспондент РИА Новости.
На иранском стенде, одном из самых больших среди иностранных делегаций, Мантурову показали спутник Serehr-811, а также комплексы разведки и антидроновые системы.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023"