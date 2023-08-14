https://ria.ru/20230814/forum-1889937241.html

Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"

Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"

Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:05

2023-08-14T13:05

2023-08-14T13:05

денис мантуров

министерство обороны ирана

форум "армия — 2023"

безопасность

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного ведомства, передаёт корреспондент РИА Новости. На иранском стенде, одном из самых больших среди иностранных делегаций, Мантурову показали спутник Serehr-811, а также комплексы разведки и антидроновые системы. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1889927925.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

денис мантуров, министерство обороны ирана, форум "армия — 2023", безопасность