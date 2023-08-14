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Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
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13:05 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/forum-1889937241.html
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"
Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:05
2023-08-14T13:05
денис мантуров
министерство обороны ирана
форум "армия — 2023"
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного ведомства, передаёт корреспондент РИА Новости. На иранском стенде, одном из самых больших среди иностранных делегаций, Мантурову показали спутник Serehr-811, а также комплексы разведки и антидроновые системы. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1889927925.html
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денис мантуров, министерство обороны ирана, форум "армия — 2023", безопасность
Денис Мантуров, Министерство обороны Ирана, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Мантуров осмотрел стенд Минобороны Ирана на "Армии-2023"

Глава Минпромторга Мантуров осмотрел стенд минобороны Ирана на "Армии-2023"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров осмотрел стенд министерства обороны Ирана на выставке "Армия-2023" в сопровождении представителей иранского оборонного ведомства, передаёт корреспондент РИА Новости.
На иранском стенде, одном из самых больших среди иностранных делегаций, Мантурову показали спутник Serehr-811, а также комплексы разведки и антидроновые системы.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
12:27
 
Денис МантуровМинистерство обороны ИранаФорум "Армия — 2023"Безопасность
 
 
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