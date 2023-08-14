https://ria.ru/20230814/festival-1890078229.html

Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"

Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" - РИА Новости, 14.08.2023

Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"

Большая Ивановская мануфактура, где после реконструкции разместится научно-образовательный кампус Ивановской области, впервые стала площадкой Всероссийского... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:30

2023-08-14T22:30

2023-08-14T22:30

ивановская область

иваново

ивановская область

россия

станислав воскресенский

завод

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ИВАНОВО, 14 авг – РИА Новости. Большая Ивановская мануфактура, где после реконструкции разместится научно-образовательный кампус Ивановской области, впервые стала площадкой Всероссийского фестиваля "Ночь заводов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Всероссийский фестиваль "Ночь заводов" стал отправной точкой к трансформации значимой для Иванова территории. Фабричные корпуса, сейчас заброшенные, вновь становится активной частью городской среды еще до открытия здесь научно-образовательного центра", – сказал собеседник агентства. Он напомнил, Ивановская область – один из регионов, где по поручению президента России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" создается научно-образовательный кампус мирового уровня. Для этого возрождают фабричные корпуса предприятия, вокруг которого и сформировался город Иваново. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что цели проекта создания кампуса – развитие высшего образования и возрождение исторического центра города Иваново. "Сейчас важной вехой становится поднятие на новый уровень качества нашего высшего образования. Когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места. Появится так называемая "экономика знаний", высокопроизводительная экономика, в которой зарплаты выше. Другая цель – перезапуск знакового для города пространства – центра Иванова. Проект нового научно-образовательного пространства на БИМе рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. Впервые после многолетнего перерыва корпуса "Большой Ивановской мануфактуры" стали центром культурной жизни города. Старинные стены БИМа украсила масштабная видеоинсталляция о прошлом и будущем фабрики. Световая инсталляция "Поиск" в бывшем литейном цехе отразила современный этап жизни мануфактуры: по замыслу кураторской группы фестиваля "dreamlaser", это попытка проникнуть в новое пространство, изучить и понять его. Для инсталляции "Голос окон" задействованы окна центрального фасада. Благодаря мультимедийным инсталляциям с помощью панели управления зритель сам мог "оживить" пространство БИМа, выбирая для этого различные звуки – от звуков прошлого (шум станков, голоса рабочих в цехах) до будущего (бурные дискуссии студентов и ученых обновленной "Большой Ивановской мануфактуры", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230126/samorealizatsiya-1847687894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иваново, ивановская область, россия, станислав воскресенский, завод