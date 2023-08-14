Рейтинг@Mail.ru
Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
22:30 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/festival-1890078229.html
Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"
Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" - РИА Новости, 14.08.2023
Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"
Большая Ивановская мануфактура, где после реконструкции разместится научно-образовательный кампус Ивановской области, впервые стала площадкой Всероссийского... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:30
2023-08-14T22:30
ивановская область
иваново
ивановская область
россия
станислав воскресенский
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890077731_0:59:1908:1132_1920x0_80_0_0_68ba5101523ea97a506338069de6dc47.jpg
ИВАНОВО, 14 авг – РИА Новости. Большая Ивановская мануфактура, где после реконструкции разместится научно-образовательный кампус Ивановской области, впервые стала площадкой Всероссийского фестиваля "Ночь заводов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Всероссийский фестиваль "Ночь заводов" стал отправной точкой к трансформации значимой для Иванова территории. Фабричные корпуса, сейчас заброшенные, вновь становится активной частью городской среды еще до открытия здесь научно-образовательного центра", – сказал собеседник агентства. Он напомнил, Ивановская область – один из регионов, где по поручению президента России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" создается научно-образовательный кампус мирового уровня. Для этого возрождают фабричные корпуса предприятия, вокруг которого и сформировался город Иваново. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что цели проекта создания кампуса – развитие высшего образования и возрождение исторического центра города Иваново. "Сейчас важной вехой становится поднятие на новый уровень качества нашего высшего образования. Когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места. Появится так называемая "экономика знаний", высокопроизводительная экономика, в которой зарплаты выше. Другая цель – перезапуск знакового для города пространства – центра Иванова. Проект нового научно-образовательного пространства на БИМе рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. Впервые после многолетнего перерыва корпуса "Большой Ивановской мануфактуры" стали центром культурной жизни города. Старинные стены БИМа украсила масштабная видеоинсталляция о прошлом и будущем фабрики. Световая инсталляция "Поиск" в бывшем литейном цехе отразила современный этап жизни мануфактуры: по замыслу кураторской группы фестиваля "dreamlaser", это попытка проникнуть в новое пространство, изучить и понять его. Для инсталляции "Голос окон" задействованы окна центрального фасада. Благодаря мультимедийным инсталляциям с помощью панели управления зритель сам мог "оживить" пространство БИМа, выбирая для этого различные звуки – от звуков прошлого (шум станков, голоса рабочих в цехах) до будущего (бурные дискуссии студентов и ученых обновленной "Большой Ивановской мануфактуры", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230126/samorealizatsiya-1847687894.html
иваново
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890077731_160:0:1748:1191_1920x0_80_0_0_9c9f6958211d7589fa1618750314481e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иваново, ивановская область, россия, станислав воскресенский, завод
Ивановская область, Иваново, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Завод

Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"

© Фото: пресс-служба правительства Ивановской областиИваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"
Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля Ночь заводов
© Фото: пресс-служба правительства Ивановской области
Иваново впервые стало участником Всероссийского фестиваля "Ночь заводов"
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 14 авг – РИА Новости. Большая Ивановская мануфактура, где после реконструкции разместится научно-образовательный кампус Ивановской области, впервые стала площадкой Всероссийского фестиваля "Ночь заводов", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
«
"Всероссийский фестиваль "Ночь заводов" стал отправной точкой к трансформации значимой для Иванова территории. Фабричные корпуса, сейчас заброшенные, вновь становится активной частью городской среды еще до открытия здесь научно-образовательного центра", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, Ивановская область – один из регионов, где по поручению президента России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" создается научно-образовательный кампус мирового уровня. Для этого возрождают фабричные корпуса предприятия, вокруг которого и сформировался город Иваново.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что цели проекта создания кампуса – развитие высшего образования и возрождение исторического центра города Иваново.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации
26 января, 18:23
«
"Сейчас важной вехой становится поднятие на новый уровень качества нашего высшего образования. Когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места. Появится так называемая "экономика знаний", высокопроизводительная экономика, в которой зарплаты выше. Другая цель – перезапуск знакового для города пространства – центра Иванова. Проект нового научно-образовательного пространства на БИМе рассчитан на несколько лет, но дорогу осилит идущий, и мы этот путь начали", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.
Впервые после многолетнего перерыва корпуса "Большой Ивановской мануфактуры" стали центром культурной жизни города. Старинные стены БИМа украсила масштабная видеоинсталляция о прошлом и будущем фабрики. Световая инсталляция "Поиск" в бывшем литейном цехе отразила современный этап жизни мануфактуры: по замыслу кураторской группы фестиваля "dreamlaser", это попытка проникнуть в новое пространство, изучить и понять его. Для инсталляции "Голос окон" задействованы окна центрального фасада. Благодаря мультимедийным инсталляциям с помощью панели управления зритель сам мог "оживить" пространство БИМа, выбирая для этого различные звуки – от звуков прошлого (шум станков, голоса рабочих в цехах) до будущего (бурные дискуссии студентов и ученых обновленной "Большой Ивановской мануфактуры", отметили в пресс-службе.
 
Ивановская областьИвановоИвановская областьРоссияСтанислав ВоскресенскийЗавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала