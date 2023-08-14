https://ria.ru/20230814/evro-1889936306.html

Евро на Мосбирже превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Евро на Мосбирже превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023

Евро на Мосбирже превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:02

2023-08-14T13:02

2023-08-14T14:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Европейская валюта расчетами "завтра" на 13:01 мск подскочила на 2,36 рубля — до 111,13 рубля.При этом доллар вырос на 2,19 рубля и закрепился на уровне 101,62 рубля. Американская валюта также достигла этой отметки впервые с 23 марта прошлого года.Кроме того, юань подорожал на 23 копейки — до 13,93 рубля.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38 процентов, евро — на 42 процента. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 8:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01 процента, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06 процента, до 82,31 доллара.При этом российский рынок акций сегодня растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

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экономика, московская биржа, brent, wti (нефть)