https://ria.ru/20230814/evro-1889896516.html

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:07

2023-08-14T10:07

2023-08-14T11:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 11:16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.Курс евро в то же время растет на 1,82 рубля, до 110,56 рубля, юаня — на 17 копеек, до 13,87 рубля.Евро превысил отметку в 110 рублей, а доллар — в 101 рубль впервые с 23 марта прошлого года.Эксперты не исключают дальнейшего снижения курса российской валюты."В ближайшей перспективе вероятны попытки взлета курса доллара к следующему целевому уровню 105 рублей, однако ожидаем, что они будут носить краткосрочный характер, так как эта зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения", — указали аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов и Егор Жильников.Но, по словам Алексея Антонова из компании "Алор Брокер", фундаментальные факторы продолжают играть против рубля."Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю", — заявил он.По мнению специалиста, для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов аналитик не исключает ухода курса доллара в район 115-120 рублей.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 08:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.При этом российский рынок акций сегодня растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия