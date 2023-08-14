Рейтинг@Mail.ru
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:07 14.08.2023 (обновлено: 11:32 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/evro-1889896516.html
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:07
2023-08-14T11:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789676915_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_b1619c305ba4fa3982af23ae1318b580.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 11:16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.Курс евро в то же время растет на 1,82 рубля, до 110,56 рубля, юаня — на 17 копеек, до 13,87 рубля.Евро превысил отметку в 110 рублей, а доллар — в 101 рубль впервые с 23 марта прошлого года.Эксперты не исключают дальнейшего снижения курса российской валюты."В ближайшей перспективе вероятны попытки взлета курса доллара к следующему целевому уровню 105 рублей, однако ожидаем, что они будут носить краткосрочный характер, так как эта зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения", — указали аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов и Егор Жильников.Но, по словам Алексея Антонова из компании "Алор Брокер", фундаментальные факторы продолжают играть против рубля."Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю", — заявил он.По мнению специалиста, для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов аналитик не исключает ухода курса доллара в район 115-120 рублей.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 08:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.При этом российский рынок акций сегодня растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html
https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789676915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b50518775ce0debd49f53f591a1c8a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия
Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курсы доллара и евро побили максимумы с 23 марта 2022 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 11:16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.
Курс евро в то же время растет на 1,82 рубля, до 110,56 рубля, юаня — на 17 копеек, до 13,87 рубля.
Евро превысил отметку в 110 рублей, а доллар — в 101 рубль впервые с 23 марта прошлого года.
Эксперты не исключают дальнейшего снижения курса российской валюты.
"В ближайшей перспективе вероятны попытки взлета курса доллара к следующему целевому уровню 105 рублей, однако ожидаем, что они будут носить краткосрочный характер, так как эта зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения", — указали аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов и Егор Жильников.
Но, по словам Алексея Антонова из компании "Алор Брокер", фундаментальные факторы продолжают играть против рубля.
«
"Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю", — заявил он.
По мнению специалиста, для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов аналитик не исключает ухода курса доллара в район 115-120 рублей.
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Юань обогнал доллар и евро в платежах ВЭД, сообщил МТС-банк
9 августа, 04:17
Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 08:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.
При этом российский рынок акций сегодня растет на полтора процента, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Сбросить балласт. Копить в долларах и евро теперь небезопасно
12 августа, 08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала