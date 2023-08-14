https://ria.ru/20230814/ekonomiya-1889991432.html

Французы начали экономить на мыле и шампунях, показало исследование

Французы начали экономить на мыле и шампунях, показало исследование - РИА Новости, 14.08.2023

Французы начали экономить на мыле и шампунях, показало исследование

Почти половина французов признались, что сократили покупки средств по уходу за собой на фоне инфляции в стране, следует из исследования Nielsen IQ для... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:34

2023-08-14T15:34

2023-08-14T15:34

экономика

франция

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Почти половина французов признались, что сократили покупки средств по уходу за собой на фоне инфляции в стране, следует из исследования Nielsen IQ для телеканала BFMTV. "45% французов заявили, что сократят покупки средств для красоты в 2023 году на фоне инфляции", - говорится в результатах исследования. По информации телеканала, цены на парфюмерию выросли на 20-30%. Если магазины не устраивают распродажи и не предлагают скидки, французы предпочитают воздерживаться от покупок. В среднем рост цен на средства по уходу за собой в годовом исчислении составил 7,9%. При этом рост цен на продовольственные товары по итогам июля был существенно выше, составив 13,6%, отмечает СМИ. При этом 41% французов признались, что ищут средства по более низким ценам, в том числе, возросло количество покупок на онлайн-площадках. Продукция по уходу за лицом и ногтями остается среди той, которой французы готовы пожертвовать в последнюю очередь. 13% опрошенных сообщили, что самостоятельно производят средства по уходу за собой, включая мыло, кремы и шампуни. Ранее также сообщалось, что объем закупаемых продуктов питания среди потребителей во Франции уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за роста цен. Национальный институт статистики Франции сообщал, что рост цен на продовольственные товары, хоть и оказался по итогам июля в годовом выражении меньшим, чем в июне, все равно остался существенным на мясо, молоко, злаковые, сыр и яйца, растительное масло. В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.

https://ria.ru/20230510/inflyatsiya-1870905350.html

https://ria.ru/20230330/voda-1861922090.html

франция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, франция, брюно ле мэр