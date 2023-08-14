https://ria.ru/20230814/egipet-1890028627.html

Эксперты: российские туристы нашли замену недоступной Европе

Эксперты: российские туристы нашли замену недоступной Европе - РИА Новости, 14.08.2023

Эксперты: российские туристы нашли замену недоступной Европе

Россияне, помимо традиционного пляжного отдыха в Египте, стали чаще выбирать круизы по Нилу вместо закрытой Европы, говорится в сообщении Российского союза... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:37

2023-08-14T18:37

2023-08-14T18:37

туризм

новости - туризм

египет

европа

александрия

российский союз туриндустрии (рст)

coral travel

отдых на море

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россияне, помимо традиционного пляжного отдыха в Египте, стали чаще выбирать круизы по Нилу вместо закрытой Европы, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "Спрос на направлении (Египет – ред.) выше, чем год назад, и это благодаря акциям раннего бронирования и достаточному объему перевозки. Помимо традиционного пляжного отдыха, востребованы круизы по Нилу, которые часть туристов выбирают вместо закрытой Европы", – сообщили в РСТ. С этим согласились и в туроператоре "Русский Экспресс". Там интерес к Египту оценивают на 15-20 процентов выше прошлогодних показателей. "Спрос на туры с круизом очень хороший и продолжает расти. В условиях труднодоступной Европы туристы ищут другие возможности для экскурсионных поездок. Растет также спрос на отдых в отелях северного побережья, это средиземноморские курорты Александрия, Эль-Аламейн и Мерса-Матрух", – рассказали в пресс-службе компании. В союзе также привели данные туроператора Coral Travel. Там отметили, что россияне наиболее активно бронируют путевки в Египет на ноябрь, но есть заявки и на декабрь. "Впрочем, загрузка рейсов на осень-зиму пока невысокая, ждем активизации спроса чуть позже. Больше запрашивают длительное проживание – от 10 до 14 ночей, реже – недельные туры. Отели, в основном, выбирают уровня пять звезд. Все брони идут на отели "все включено" или "ультра все включено" – вполне привычная картина по типу питания для Египта", – сообщили в компании.

https://ria.ru/20230814/reys-1889930762.html

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новости - туризм, египет, европа, александрия, российский союз туриндустрии (рст), coral travel, отдых на море, куда можно лететь