https://ria.ru/20230814/dzhaz-1890010667.html

Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели

Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели - РИА Новости, 14.08.2023

Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели

Организаторы международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в Сочи под руководством российского саксофониста Игоря Бутмана, впервые увеличили... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:48

2023-08-14T16:48

2023-08-14T16:48

культура

сочи

игорь бутман

леонид агутин

музыка

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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Организаторы международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в Сочи под руководством российского саксофониста Игоря Бутмана, впервые увеличили количество дней мероприятия с четырех до недели, сообщили РИА Новости пресс-службе фестиваля. Такое решение вызвано популярностью фестиваля, отмечают организаторы. В этом году, по данным оргкомитета, фестиваль стартует 11 сентября, а завершится только 17-го. Для выступления джазовых артистов подготовят сразу три площадки в центральном Сочи: Зимний театр, концертный зал "Фестивальный", площадь Южного мола. "В этом году наш Sochi Jazz Festival впервые пройдет на протяжении целой недели. Программа будет состоять из концертов на открытом воздухе, которые мы будем проводить на Южном молу, 10 образовательных мероприятий, гала-концерта по случаю закрытия 17 сентября в "Фестивальном" и, что особенно важно, в год 85-летия легендарного Зимнего театра сразу три концерта: открытие фестиваля и два гала-концерта будут организованы на сцене этой легендарной площадки", – сказала собеседница агентства.Она отметила, что хэдлайнером музыкального события станут сам Бутман, вокалист Леонид Агутин, Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин, Fantine, Олег Аккуратов и другие артисты. Отмечается, что наравне с музыкальной программой фестиваля предусмотрены образовательные мастер-классы, которые опытные музыканты проведут с 12 по 15 сентября 2023 года в Сочинском колледже искусств и на других площадках. "Также 12 сентября запланирован специальный концерт фестиваля в Парке науки и искусства "Сириус", – сказали в пресс-службе.Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей. В 2022 году он проходил на федеральной территории Сириус, расположенной на черноморском побережье.

https://ria.ru/20230620/dzhaz-1879329692.html

сочи

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сочи, игорь бутман, леонид агутин, музыка