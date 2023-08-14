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Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели - РИА Новости, 14.08.2023
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Культура
 
16:48 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/dzhaz-1890010667.html
Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели
Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели - РИА Новости, 14.08.2023
Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели
Организаторы международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в Сочи под руководством российского саксофониста Игоря Бутмана, впервые увеличили... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:48
2023-08-14T16:48
культура
сочи
игорь бутман
леонид агутин
музыка
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Организаторы международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в Сочи под руководством российского саксофониста Игоря Бутмана, впервые увеличили количество дней мероприятия с четырех до недели, сообщили РИА Новости пресс-службе фестиваля. Такое решение вызвано популярностью фестиваля, отмечают организаторы. В этом году, по данным оргкомитета, фестиваль стартует 11 сентября, а завершится только 17-го. Для выступления джазовых артистов подготовят сразу три площадки в центральном Сочи: Зимний театр, концертный зал "Фестивальный", площадь Южного мола. &quot;В этом году наш Sochi Jazz Festival впервые пройдет на протяжении целой недели. Программа будет состоять из концертов на открытом воздухе, которые мы будем проводить на Южном молу, 10 образовательных мероприятий, гала-концерта по случаю закрытия 17 сентября в &quot;Фестивальном&quot; и, что особенно важно, в год 85-летия легендарного Зимнего театра сразу три концерта: открытие фестиваля и два гала-концерта будут организованы на сцене этой легендарной площадки&quot;, – сказала собеседница агентства.Она отметила, что хэдлайнером музыкального события станут сам Бутман, вокалист Леонид Агутин, Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин, Fantine, Олег Аккуратов и другие артисты. Отмечается, что наравне с музыкальной программой фестиваля предусмотрены образовательные мастер-классы, которые опытные музыканты проведут с 12 по 15 сентября 2023 года в Сочинском колледже искусств и на других площадках. &quot;Также 12 сентября запланирован специальный концерт фестиваля в Парке науки и искусства &quot;Сириус&quot;, – сказали в пресс-службе.Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей. В 2022 году он проходил на федеральной территории Сириус, расположенной на черноморском побережье.
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сочи, игорь бутман, леонид агутин, музыка
Культура, Сочи, Игорь Бутман, Леонид Агутин, Музыка
Международный джазовый фестиваль в Сочи пройдет в течение недели

Международный джазовый фестиваль в Сочи впервые пройдет в течение недели

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОткрытие Moscow Jazz Festival 2023
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Организаторы международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в Сочи под руководством российского саксофониста Игоря Бутмана, впервые увеличили количество дней мероприятия с четырех до недели, сообщили РИА Новости пресс-службе фестиваля.
Такое решение вызвано популярностью фестиваля, отмечают организаторы.
В этом году, по данным оргкомитета, фестиваль стартует 11 сентября, а завершится только 17-го. Для выступления джазовых артистов подготовят сразу три площадки в центральном Сочи: Зимний театр, концертный зал "Фестивальный", площадь Южного мола.
«

"В этом году наш Sochi Jazz Festival впервые пройдет на протяжении целой недели. Программа будет состоять из концертов на открытом воздухе, которые мы будем проводить на Южном молу, 10 образовательных мероприятий, гала-концерта по случаю закрытия 17 сентября в "Фестивальном" и, что особенно важно, в год 85-летия легендарного Зимнего театра сразу три концерта: открытие фестиваля и два гала-концерта будут организованы на сцене этой легендарной площадки", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что хэдлайнером музыкального события станут сам Бутман, вокалист Леонид Агутин, Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин, Fantine, Олег Аккуратов и другие артисты.
Отмечается, что наравне с музыкальной программой фестиваля предусмотрены образовательные мастер-классы, которые опытные музыканты проведут с 12 по 15 сентября 2023 года в Сочинском колледже искусств и на других площадках.
«

"Также 12 сентября запланирован специальный концерт фестиваля в Парке науки и искусства "Сириус", – сказали в пресс-службе.

Фестиваль Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года. На музыкальное мероприятие приезжают джазовые исполнители со всего мира. За период работы фестиваля концерты посетили более 80 тысяч зрителей.
В 2022 году он проходил на федеральной территории Сириус, расположенной на черноморском побережье.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Москва – столица мира: открытие Международного джазового фестиваля
20 июня, 13:41
 
КультураСочиИгорь БутманЛеонид АгутинМузыка
 
 
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